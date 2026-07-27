Neočekivan „skok“ Đokovića!

Novak Đoković napredovao je za dvije pozicije na novoj ATP listi, iako nije igrao nijedan turnir protekle sedmice.

Đoković je sada svjetski broj pet sa 3.670 bodova, nakon što su bodove izgubili Aleks de Minor i Ben Šelton.

De Minor je ostao bez 450 bodova koje brani na turniru u Vašingtonu koji je počeo u nedjelju, dok je Šelton izgubio 190 bodova, što je omogućilo Đokoviću da ih „preskoči“ ovog ponedjeljka.

Srbin ima svega 100 bodova više od Australijanca.

Ispred njega su Feliks Ože-Alijasim sa 980 bodova više, te trenutno nedostižni Karlos Alkaras sa 8.160 i Aleksander Zverev sa 8.480, kao i nedodirljivi Janik Siner sa 13.450 bodova.

Što se tiče ostalih srpskih igrača, ova sedmica nije donijela previše razloga za slavlje, pa većina bilježi blagi pad na rang-listi.

Drugi reket Srbije trenutno je Miomir Kecmanović, koji zauzima 59. mjesto na ATP listi sa 930 bodova.

Mladi pazarski as Hamad Međedović nalazi se na 73. poziciji sa ukupno 844 boda i nastavlja borbu za povratak u prvih 50.

Iskusni Dušan Lajović ove sedmice zauzima 152. mjesto na svijetu sa 378 bodova, dok je Laslo Đere zabilježio značajan pad i trenutno je 208. igrač planete sa 268 osvojenih poena.

(B92)