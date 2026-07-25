"Ljudi zaboravljaju ko je Novak Đoković"

Novak Đoković je i u 39. godini pokazao da i dalje pripada samom svjetskom vrhu.

Na Vimbldonu je stigao do polufinala, a posebno je oduševio u četvrtfinalu, gdje je poslije velike borbe savladao Feliksa Ože-Alijasima u meču koji je trajao više od pet sati. Njegov put ka finalu zaustavio je Janik Siner.

Poslije turnira pojavile su se tvrdnje da Đoković i dalje ostvaruje vrhunske rezultate zbog navodno slabijeg kvaliteta današnjeg Top 10 društva, ali se sa tim nije složio poznati trener Patrik Muratoglu.

Muratoglu je na društvenoj mreži LinkedIn poručio da se potcjenjuju kvaliteti koje Đoković i dalje posjeduje.

"Svaki put kada Novak Đoković pobijedi igrača iz Top 10, pročitam isti komentar – današnji Top 10 nije jak kao nekada. Sa tim se apsolutno ne slažem. Ljudi kao da zaboravljaju ko je Novak Đoković. On je najveći igrač kojeg je naš sport ikada imao. I najveći takmičar", napisao je Muratoglu.

"Ne gubi se tenis sa 39 godina"

Francuz ističe da godine donose fizičke promjene, ali da ne mogu da izbrišu ono što vrhunske šampione čini posebnim.

"Naravno da sa 39 godina više nije brz kao ranije. Kretanje i reakcije više nisu iste, što je potpuno normalno. Ali ne gubi se tenis. Gubi se brzina, ali ne i razumijevanje igre, predviđanje situacija, donošenje pravih odluka i sposobnost da se odigra najbolje kada je pritisak najveći. Upravo zato je i dalje u stanju da pobjeđuje najbolje tenisere svijeta", dodaje Francuz.

Muratoglu smatra da je upravo maratonski trijumf nad Feliksom Ože-Alijasimom najbolji odgovor kritičarima.

"Neki su u toj pobjedi videli dokaz da današnji Top 10 nije dovoljno kvalitetan. Ja sam vidio nešto sasvim drugo. Vidio sam jednog od najvećih takmičara u istoriji sporta kako ponovo pronalazi način da dobije veliki meč. Upravo to je radio tokom čitave svoje karijere", zaključio je francuski stručnjak.



(B92)

