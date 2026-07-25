Produžena odluka: Bez izvoza benzina iz Rusije do kraja ove godine

"Što se tiče zabrane izvoza benzina, radna grupa je odlučila da se ona produži i za proizvođače i za trgovce. To jest, biće produžena do kraja ove godine", rekao je Novak novinarima.

On je dodao da će zabrana izvoza dizela biti ukinuta "kako se tržište bude oporavljalo" da se rafinerije ne bi suočile sa poteškoćama sa prekomjernom snabdijevanjem ili smanjenim obimom prerade.

Sadašnja zabrana izvoza benzina ističe 31. jula, prenosi Srna.