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Produžena odluka: Bez izvoza benzina iz Rusije do kraja ove godine

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 16:45

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Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Zabrana izvoza benzina iz Rusije biće produžena do kraja ove godine, rekao je potpredsjednik ruske Vlade Aleksandar Novak.

"Što se tiče zabrane izvoza benzina, radna grupa je odlučila da se ona produži i za proizvođače i za trgovce. To jest, biće produžena do kraja ove godine", rekao je Novak novinarima.

On je dodao da će zabrana izvoza dizela biti ukinuta "kako se tržište bude oporavljalo" da se rafinerije ne bi suočile sa poteškoćama sa prekomjernom snabdijevanjem ili smanjenim obimom prerade.

Sadašnja zabrana izvoza benzina ističe 31. jula, prenosi Srna.

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Tagovi :

Rusija

benzin

gorivo

Ukrajina

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