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Zabrinjavajući podaci iz Evrope: Raste energetsko siromaštvo u Holandiji!

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 12:55

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Забрињавајући подаци из Европе: Расте енергетско сиромаштво у Холандији!
Foto: Unsplash

Više od pola miliona domaćinstava u Holandiji imalo je tokom prošle godine velike probleme sa redovnim plaćanjem računa za struju i gas, pokazuju najnoviji podaci tamošnjih istraživačkih i statističkih zavoda.

Približno šest odsto od ukupnog broja domaćinstava u ovoj evropskoj zemlji suočava se sa izrazito nepovoljnom kombinacijom niskih prihoda i visokih troškova za energente.

Domaćinstvima sa niskim primanjima u prosjeku je nedostajalo čak šest stotina dvadeset i četiri evra godišnje kako bi pokrila osnovne energetske potrebe, što predstavlja osjetan i zabrinjavajući rast u odnosu na pet stotina sedamdeset i sedam evra iz prethodne godine.

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Ovaj problem najizraženiji je kod vlasnika nekretnina i porodica koje žive u energetski neefikasnim kućama, gdje su gubici toplote ogromni, a računi za grijanje izuzetno visoki.

Siromašna domaćinstva u Holandiji u prosjeku izdvajaju čak oko dvanaest odsto svojih ukupnih prihoda samo na troškove energenata.

To je u ogromnoj suprotnosti sa prosječnim holandskim domaćinstvom, koje na iste te potrebe troši oko pet odsto svojih mjesečnih prihoda, prenosi B92.

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Tagovi :

Holandija

ekonomija

Gasovod

Struja

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