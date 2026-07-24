Čuveni gigant na ivici propasti: Bez posla ostaje oko 350 radnika

Njemački gigant u proizvodnji baterija, kompanija Varta, ovih dana se suočava sa velikim restrukturiranjem. Grupa ključnih povjerilaca želi da izdvoji segment poslovanja sa kućnim baterijama i prenese ga u novu vlasničku strukturu.

Prema riječima povjerilaca, ovo je najperspektivniji način da se sačuvaju makar dijelovi ove poznate kompanije.

Takozvana "ad-hok grupa" povjerilaca obuhvata Dojče banku i nekoliko velikih finansijskih investitora koji sada pokušavaju da preuzmu kontrolu nad situacijom.

Za opstanak potrebni milioni evra

Povjerioci opravdavaju ovaj zaokret izrazito napetom finansijskom situacijom kompanije iz Elvangena. Nezavisna analiza konsultantske kuće pokazala je da je kompaniji hitno potrebna operativna likvidnost u iznosu od više desetina miliona evra, što ukazuje na ozbiljan nedostatak sredstava za tekuće poslovanje. Pored toga, neophodan je i dodatni kapital kako bi se obezbjedila dugoročna održivost.

Ljubav i seks Tri jednostavna signala da je brak u ozbiljnoj krizi

I pored intenzivnih razgovora, još uvijek nije pronađen investitor niti treća strana spremna da obezbjedi potrebna sredstva. Zbog toga grupa sada namjerava da iskoristi svoja ugovorna prava iz sporazuma o finansiranju restrukturiranja iz dvije hiljade dvadeset četvrte godine. Međutim, sprovođenje ovog plana i dalje zavisi od regulatornih i drugih odobrenja.

Varta se još prije dvije godine suočavala sa egzistencijalnom krizom. Kako bi izbjegla bankrot, kompanija je u julu prošle godine pokrenula postupak restrukturiranja u skladu sa njemačkim Zakonom o stabilizaciji i restrukturiranju preduzeća. U okviru tog procesa, dotadašnji deoničari su napustili kompaniju, a početkom aprila saopšteno je da je reorganizacija uspješno završena.

Neuspješno restrukturiranje i gubitak ključnog klijenta

Ipak, najnoviji planovi povjerilaca jasno ukazuju na to da prethodno restrukturiranje nije dalo očekivane rezultate.

Austrijski preduzetnik i suvlasnik Varte, Mihael Tojner, navodi da namjerava da nastavi sa upravljanjem dijelovima kompanije, ali je istakao da bi to bilo moguće jedino uz dodatne postupke restrukturiranja i veoma oštre rezove.

Tojner je takođe kritikovao poteze banaka koje su finansirale poslovanje. Međutim, priznao je da je nakon gubitka ključnog klijenta – američke kompanije Epl – bilo jasno da Varta ne može da nastavi rad u postojećem obliku.

Epl je u maju raskinuo vrijedan ugovor o isporuci dugmastih baterija za njihove poznate bežične slušalice, čija se proizvodnja ubuduće seli u Kinu. Zbog toga će Vartin pogon u Neordlingenu u Bavarskoj, koji zapošljava oko tri stotine pedeset ljudi, biti zatvoren u oktobru.

Tojner je naglasio i izuzetno teške uslove za proizvodnju baterija na evropskom tlu, poručivši da visoke cijene energije, visoki troškovi rada i drugi nedostaci čine razvoj ove industrije u Evropi ogromnim izazovom u poređenju sa Azijom, prenosi Kurir.