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Vozači, oprez: Nove kamere i radari na putevima, evo na kojim lokacijama

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 13:08

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Нови мобилни радари у КС
Foto: MUP KS

Policija Brčko distrikta BiH je nakon izvršenih analiza, sa posebnim akcentom na pokazatelje koji su se ticali teških saobraćajnih nezgoda u kojima su nastupile posljedice sa smrtno stradalim osobama, preduzela mjere kako bi se unaprijedila sigurnost saobraćaja na putevima u Brčko distriktu BiH.

S tim u vezi, Policija Brčko distrikta BiH je u skladu sa svojim zadacima i ovlaštenjima u Brčko distriktu BiH ukupno uspostavila 48 kamera (27 na raskrsnicama i 21 na zaobilaznici), kao i šest pozicija za stacionarne radare (od toga jedan na Brodu koji je počeo sa radom dana 23.07.2026. godine).

Kako navode policije, u upotrebi su i mobilni prenosivi radari, kao i vozila sa radarskim sistemom za nadzor prekršaja, koji imaju zadatak nadzora kontrole brzine kretanja vozila, ali i evidentiranje drugih prekršaja kao što su istek registracije, upotreba telefona i nekorištenje sigurnosnog pojasa.

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Prema planu za narednu godinu predviđene su uspostave radara na još tri lokacije i to dvije na putnom pravcu R.460 Brčko-Cerik, jedna između postojećeg radara i mjesta Ulović i druga u mjestu Seonjaci na postojećem semaforu, a treća lokacija na putnom pravcu R.458 Brčko-Čelić u mjestu Potočari u blizini crkve.

"Policija Brčko distrikta BiH na ovaj način intenzivira kontrolu saobraćaja s ciljem sprečavanja visokorizičnih ponašanja koja su najčešće uzrok saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama, te upozorava sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa", navodi se u saopštenju.

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Iz policije podsjećaju da poštivanje saobraćajnih propisa nije samo zakonska obaveza, već i zajednička odgovornost svih učesnika u saobraćaju, od koje zavisi sigurnost svakog pojedinca i zajednice u cjelini.

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Brčko

Vozači

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