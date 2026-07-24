Oprez pri kupovini: Kako sunčane naočare mogu uništiti vid?

Veliki broj ljudi svakog dana prijavljuje pogoršanje vida doktorima. Postoje navike kojih se možemo riješiti a koje nam uništavaju vid. U nastavku teksta pročitajte koje su to.

Ljetna navika koja vam uništava oči: pogrešan izbor sunčanih naočara

Jedna od najštetnijih ljetnih navika je nošenje neadekvatnih sunčanih naočara. Većina ljudi ne vidi potrebu da kupi naočare sa specijalnim tamnim staklima i bira modele isključivo na osnovu izgleda.

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To potvrđuje i nedavno istraživanje u kojem je učestvovalo 2000 odraslih osoba:

23% je priznalo da naočale biraju isključivo prema dizajnu,

19% ne zna koje prednosti donose specijalna UV zaštitna sočiva,

dok 37% tvrdi da su informisani – ali čak i tada, 66% bi i dalje izabralo model koji se uklapa uz njihov autfit, bez obzira na kvalitet zaštite.

Sunce šteti očima više nego što mislite

Prema riječima britanskog oftalmologa Gilesa Edmondsa, sunčeve zrake šire zjenicu, dopuštajući veću količinu ultraljubičastog (UV) zračenja da prodre duboko u oko. Posljedice su ozbiljne:

slabljenje vida

razvoj katarakte

makularna degeneracija

pa čak i potpuni gubitak vid.

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Estetske sunčane naočare samo ublažavaju jačinu svjetlosti, ali ne štite oči od štetnog zračenja. Za razliku od njih, oftalmološke sunčane naočare djeluju kao snažna barijera između UV zraka i vaših očiju.

Kako izabrati naočare koje stvarno štite?

Kod kupovine sunčanih naočara obavezno obratite pažnju na sljedeće:

1. Antirefleksni premaz

Naočale s ovim slojem sprječavaju prodiranje sunčevih zraka kroz stakla do oka.

2. UV zaštita visoke jačine

Najniži nivo zaštite je UV380 – ali što je broj veći, to je zaštita jača i sigurnija za oči.

3. Stepenu zatamnjenosti

Informacija o stepenu zatamnjenosti obično je navedena na ručkicama naočala ili na pakovanju. Birajte što tamnije staklo – ali uz provjerenu UV zaštitu!

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Važno: nosite naočale i zimi

Sunčane naočale nisu rezervisane samo za ljeto. Trebali biste ih nositi svaki sunčani dan, čak i zimi. Iako zimsko sunce izgleda blaže, UV zraci su i dalje prisutni i mogu oštetiti rožnjaču oka, prenosi Ljepota i zdravlje.

Ako želite dugoročno očuvati zdravlje očiju, ne oslanjajte se samo na izgled sunčanih naočara. Prava zaštita dolazi od kvalitetnih sočiva s UV filterima, a ne od modnih dodataka. Brinite o svom vidu sada, jer posljedice mogu biti nepopravljive.