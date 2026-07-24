Rekordno nizak nivo Dunava ugrozio plovidbu, promet prepolovljen

Autor:ATV redakcija
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Rekordno nizak nivo Dunava ugrozio je plovidbu i prepolovio promet, istakli su iz preduzeća za vodni transport, špediciju, lučke usluge i brodsku agenturu "Ju agent".
Nivo Dunava na prvom vodomjeru u Srbiji - stanici Bezdan danas je 102 centimetra sa tendencijom daljeg pada, a Branko Savić iz preduzeća "Ju agent" ističe da Dunavom plove brodovi sa svega 25 do 30 odsto kapaciteta, što je za brodare katastrofa.
- S druge strane, usporena je plovidba jer se zbog bezbednosti vozi samo danju, što znači da je promet prepolovljen. Na ovako niskim vodostajima mogu ploviti samo samohodni brodovi - rekao je Savić za RTV.
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Savić je upozorio da su za teretna plovila podjednako opasna i pješčana i kamenita dna rijeke.
I u ljeto 2022. godine su zabilježeni vodostaji od minus jedan metar, što je ograničilo ili zaustavilo plovidbu.
Najniži vodostaj zabelježen 1909. godine kada je kod Bezdana izmjereno minus 146 centimetara.
(Srna)
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