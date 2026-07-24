Pucnjava u Baru, ima mrtvih

Danas je u Baru došlo do upotrebe vatrenog oružja, prilikom čega je ubijen M.A. iz Bara.

Nakon pucnjave privedene su dve osobe. Kako se navodi u policijskom saopštenju, uhapšena su lica D.I. i D.I, za koje postoji osnovana sumnja da su učestvovale u događaju koji je prethodio ubistvu M.A.

Kod jednog od osumnjičenih pronađeno je vatreno oružje, koje će biti predmet daljih vještačenja.

O slučaju je obaviješten viši državni tužilac u Podgorici, koji će obaviti uviđaj, a po čijem nalogu se preduzimaju dalje mere i radnje radi rasvetljavanja svih okolnosti događaja.

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Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između navedenih osoba, tokom kojeg su i osumnjičeni zadobili povrede.

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Uprava policije Crne Gore će javnost blagovremeno obavijestiti o više detalja nakon završetka uviđaja.

(Telegraf)