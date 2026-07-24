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Avioni ne uspijevaju da slete na hrvatski aerodrom: Veliki poremećaj u radu

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 10:59

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Авион
Foto: pexels/Nguyễn Hoàng Vă

Do 10 sati su na aerodrom Ruđer Bošković u Dubrovniku uspjela da slete samo tri aviona, iz Osla, Helsinkija i Brisela, dok su ostali preusmjereni ili otkazani.

Razlog za ovaj ozbiljan poremećaj u radu aerodroma u Čilipima jeste jaka bura, čiji snažni udari onemogućavaju pilotima da bezbjedno prizemlje avion.

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"Istina je, vjetar nam jutros stvara velike probleme. Zbog snažnih udara bure jednostavno ne uspijevaju da slete. Svi uglavnom pokušaju, ali kada ne uspiju, preusmjeravaju se na aerodrome u Italiji, Crnoj Gori, Srbiji...", rekla je Marina Ruso, portparolka Aerodroma Ruđer Bošković.

Prema prognozi, vjetar bi ipak trebalo da oslabi tokom dana, pa se na aerodromu nadaju da će normalan vazdušni saobraćaj biti uspostavljen u popodnevnim satima.

(Dnevnik.hr)

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Hrvatska

Dubrovnik

Aerodrom

otkazani letovi

preusmjeren avion

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