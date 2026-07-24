Alarmantni podaci: U Hrvatskoj se od početka ljetne sezone utopilo 16 osoba

Od početka ljetne sezone, u Hrvatskoj se utopilo 16 osoba. Upozorio je to Hrvatski Crveni krst, povodom Svjetskog dana prevencije utapanja.

Prema podacima HCK-a, u periodu od 2014. do 2024. godine od posljedica utapanja u Hrvatskoj je preminulo više od 840 ljudi, prenio je portal Indeks.

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Tokom 2023. godine zabilježeno je 68 smrtnih slučajeva, dok je godinu dana kasnije broj žrtava porastao na 76.

Hrvatski Crveni krst upozorava da je utapanje jedan od vodećih uzroka smrti koji se u velikom broju slučajeva može spriječiti, zbog čega je neophodna veća pažnja i edukacija o bezbjednom ponašanju u vodi i pored vode.

Povodom Svjetskog dana prevencije utapanja, HCK i Gradsko društvo Crvenog krsta Osijek organizuju program edukacije na kupalištu Kopakabana u Osijeku, gdje će biti predstavljena spasilačka oprema, održane radionice za djecu i aktivnosti prve pomoći, kao i vježba spasavanja utopljenika u saradnji sa Plivačkim klubom Osijek.

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HCK je upozorio da su najčešći rizici poznati - kupanje pod dejstvom alkohola, skakanje u vodu, precjenjivanje sopstvenih sposobnosti, kupanje bez nadzora i ostavljanje djece bez kontrole, ali da ih ljudi često zanemaruju vjerujući da se nesreća neće dogoditi njima.

- Iskustvo i brojke pokazuju da takve tragedije mogu da se dogode svakome - poručio je Hrvatski Crveni krst.

(Tanjug)