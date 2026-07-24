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Tramp uveo nove carine, evo koga pogađaju

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 09:57

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Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у авион Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу.
Foto: Mark Schiefelbein/Tanjug/AP

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa uvela je nove carine od 10 i 12,5 odsto na robu iz 60 trgovinskih partnera. Među njima su Evropska unija, Kina, Indija, Japan, Australija i Velika Britanija.

Nove mjere stupile su na snagu u petak ujutro, a odnose se na zemlje koje zajedno čine čak 99,4 odsto američkog uvoza, prenio je Si-en-en.

Odluka predstavlja novi pokušaj Bijele kuće da sprovede Trampovu trgovinsku politiku nakon što je američki Vrhovni sud ranije ove godine poništio njegove ranije "recipročne" carine uvedene na osnovu vanrednih predsjedničkih ovlašćenja.

"Predsjednik neće dozvoliti da njegova trgovinska politika i ukupni ciljevi budu potkopani samo zato što je sud ograničio jedan od alata koji mu stoje na raspolaganju", saopšteno je iz Bijele kuće.

Доналд Трамп

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Nove carine uvedene su nakon višemjesečne istrage Kancelarije trgovinskog predstavnika SAD (USTR), koja je zaključila da brojne zemlje nisu učinile dovoljno da spriječe uvoz i izvoz robe proizvedene prinudnim radom.

Pojedini trgovinski partneri dobili su nižu stopu od 10 odsto jer su preduzeli određene mjere protiv prinudnog rada, dok će ostali plaćati carinu od 12,5 odsto.

Od novih mjera izuzeti su pojedini proizvodi, uključujući naftu, gas i robu koju nije moguće nabaviti od domaćih proizvođača.

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Donald Tramp

carine

Amerika

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