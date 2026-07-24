Nova prijetnja Huta: "Slijedi katastrofa"

Jemenski Huti, militantna grupa koju podržava Teheran, navodno su napali dva saudijska tankera u Crvenom moru, otvarajući novi front u ratu između Irana i Amerike, koja udara na mete u bliskoistočnoj zemlji svake noći već skoro dvije sedmice zaredom.

Nova prijetnja u vidu Huta mogla bi da proširi rat u Iranu i dovede u rizik još jedno usko grlo pomorskog saobraćaja, nakon iranske blokade Ormuskog moreuza. Napadi bi, štaviše, mogli ponovo da rasplamsaju rat u Jemenu.

Ukoliko se potvrdi, napad na tankere u Crvenom moru bio bi prvi otkako su Huti proglasili pomorsku blokadu protiv Saudijske Arabije. Grupa je rekla da je gađala dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru zbog kršenja njihove blokade. Huti tvrde da su pomorski embargo uveli kao odgovor na navodnu saudijsku blokadu luka i aerodroma u sjeverozapadnom Jemenu, koji je pod njihovom kontrolom.

Rijad je odbacio te optužbe i poručio da će „preduzeti sve neophodne mjere kako bi zaštitili svoje brodove u skladu sa međunarodnim pravom“.

Tankeri već zaobilaze

Kako piše Bi-bi-si, najmanje sedam tankera, koji su plovili ka saudijskim lukama ili iz njih, naglo je promijenilo kurs blizu Jemena zbog pomorske blokade Huta.

Prema podacima kompanije "Kpler", koja se bavi analizom pomorskog saobraćaja, dan prije nego što su Huti proglasili blokadu kroz moreuz Bab el Mandeb u Crveno more uplovilo je 20 brodova, dok su 22 isplovila u suprotnom smjeru.

Takođe, podaci servisa "Marin Trafik" pokazuju i da je najmanje osam brodova koji su plovili ka Crvenom moru odustalo od ulaska u moreuz Bab el Mandeb sa južne strane i okrenulo kurs.

Zašto je ovo važno?

Crveno more postalo je jedna od glavnih ruta za izvoz saudijske nafte nakon što je rat u Iranu praktično zatvorio Ormuski moreuz.

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Nova prijetnja u vidu Huta mogla bi da proširi rat u Iranu i dovede u rizik još jedno usko grlo pomorskog saobraćaja, nakon iranske blokade Ormuskog moreuza. Napadi bi, štaviše, mogli ponovo da rasplamsaju rat u Jemenu.

Ukoliko se potvrdi, napad na tankere u Crvenom moru bio bi prvi otkako su Huti proglasili pomorsku blokadu protiv Saudijske Arabije. Grupa je rekla da je gađala dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru zbog kršenja njihove blokade. Huti tvrde da su pomorski embargo uveli kao odgovor na navodnu saudijsku blokadu luka i aerodroma u sjeverozapadnom Jemenu, koji je pod njihovom kontrolom.

Rijad je odbacio te optužbe i poručio da će „preduzeti sve neophodne mjere kako bi zaštitili svoje brodove u skladu sa međunarodnim pravom“.

Tankeri već zaobilaze

Kako piše Bi-bi-si, najmanje sedam tankera, koji su plovili ka saudijskim lukama ili iz njih, naglo je promijenilo kurs blizu Jemena zbog pomorske blokade Huta.

Prema podacima kompanije "Kpler", koja se bavi analizom pomorskog saobraćaja, dan prije nego što su Huti proglasili blokadu kroz moreuz Bab el Mandeb u Crveno more uplovilo je 20 brodova, dok su 22 isplovila u suprotnom smjeru.

Takođe, podaci servisa "Marin Trafik" pokazuju i da je najmanje osam brodova koji su plovili ka Crvenom moru odustalo od ulaska u moreuz Bab el Mandeb sa južne strane i okrenulo kurs.

Zašto je ovo važno?

Crveno more postalo je jedna od glavnih ruta za izvoz saudijske nafte nakon što je rat u Iranu praktično zatvorio Ormuski moreuz.

Kroz Crveno more prolazi skoro 15 odsto ukupne svjetske pomorske trgovine. Ono povezuje Sredozemno more i Adenski zaliv preko dvije ključne pomorske tačke – Sueckog kanala u Egiptu i moreuza Bab el Mandeb između Jemena i Roga Afrike.

Bab el Mandeb, dug 112, a širok oko 32 kilometra, nalazi se na južnom vrhu Arapskog poluostrva i predstavlja vitalni pomorski tesnac kroz koji prolazi oko 12 odsto ukupne svjetske trgovine, uključujući četvrtinu globalnog kontejnerskog saobraćaja. Njime roba putuje između Evrope i Azije preko Sueckog kanala u Egiptu.

Njegov značaj dodatno je porastao za izvoz saudijske nafte otkako su poremećaji u Ormuzu, kroz koji prolazi 20 odsto svjetskog transporta nafte, ograničili pomorski saobraćaj iz Persijskog zaliva. Rijad je od zatvaranja Ormuza preusmjerio više od 70 odsto izvoza svoje sirove nafte iz Persijskog zaliva ka luci Janbu na Crvenom moru.

Šta znači pomorska blokada Huta?

Huti su rekli da će zaustavljati samo brodove povezane sa Saudijskom Arabijom ili koji ulaze ili izlaze iz saudijskih crvenomorskih luka. Ali tokom slične blokade protiv Izraela zbog rata u Gazi napali su mnoga plovila koja nisu imala veze sa tim sukobom.

Rozmari Kelanik iz tink-tanka "Difens prajoritiz" rekla je da bi svaki napad Huta na brodove u Crvenom moru ili Adenskom zalivu "uticao na čitav međunarodni pomorski saobraćaj, a ne samo na brodove koji plove ka Saudijskoj Arabiji".

Sama prijetnja napadima mogla bi da odvrati međunarodne brodarske kompanije od korištenja ove pomorske rute, što se već i dešava.

Iran je u Ormuskom moreuzu već pokazao da i povremeni napadi na brodove mogu biti dovoljni da praktično zatvore jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza, jer značajno povećavaju bezbjednosni rizik i troškove osiguranja plovidbe.

"Biće mrtvih"

Pomorska misija Evropske unije u regionu, Aspides, u srijedu je preporučila da „trgovački brodovi povezani sa izraelskim, američkim ili saudijskim interesima izbjegavaju plovidbu kroz Crveno more i Adenski zaliv dok se nivo prijetnje ne smanji“, prema Rojtersu.

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"Mnogi od tih brodova su veoma veliki tankeri za prevoz sirove nafte. Mislim da bi posljedice eventualnog napada bile katastrofalne. Sigurno bi bilo i ljudskih žrtava među članovima posade", rekao je Martin Keli iz "EOS risk grupe".

Kako Huti sprovode svoju blokadu?

Huti ne kontrolišu dio jemenske obale uz Bab el Mandeb, ali drže teritoriju koja se nalazi na manje od 100 kilometara od ovog strateški važnog moreuza. Troje neimenovanih zvaničnika Huta reklo je u utorak AP-u da je njihova grupa mjesecima pripremala planove za ometanje pomorskog saobraćaja kroz Bab el Mandeb.

Ti planovi uključuju:

postavljanje pomorskih mina;

upotrebu čamaca napunjenih eksplozivom;

upotrebu dronova i helikoptera koji bi omogućili borcima da se ukrcaju na brodove.

Brodovi će, kako su rekli, najprije biti upozoreni da ne prelaze određene granice u moreuzu, a ako to budu ignorisali, Huti će upotrijebiti vojnu silu.

Napadi bi mogli ponovo da rasplamsaju rat u Jemenu

Huti su u jeku rata u Gazi napali više od 100 brodova, prije nego što su intenzivni vazdušni udari Amerike i Izraela početkom 2025. zaustavili te napade, kako navodi Pbs.org. Ali sada rizikuju da ponovo rasplamsaju sukob sa Saudijskom Arabijom i njenim saveznicima u Jemenu, gd‌je su velike borbe okončane primirjem 2022.

Saudijska vojska poručila je da će držati Bab el Mandeb otvorenim za plovidbu.

"Na svaku prijetnju Huta brodovima koji prolaze ovim moreuzom biće odgovoreno brzo i odlučno", rekao je portparol saudijske vojske Turki el Malki.

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Građanski rat u Jemenu počeo je 2014, kada su pobunjenici zauzeli prijestonicu Sanu i veći dio sjevernog Jemena, primoravši međunarodno priznatu vladu na egzil. Rijad je predvodio međunarodnu koaliciju koja se borila protiv Huta i uveo vazdušnu i pomorsku blokadu područja pod njihovom kontrolom, koja je posljednjih godina ublažena.

Huti tvrde da je cilj zatvaranja Bab el Mandeba za saudijske brodove da primoraju koaliciju da ukine blokadu.

"Ovo odgovara Iranu"

Ahmed Nadži, analitičar Međunarodne krizne grupe, ocijenio je da ova blokada istovremeno odgovara i Iranu, savezniku Huta, u trenutku kada Amerika svakodnevno bombarduje tu zemlju.

"Huti Teheranu omogućavaju uticaj nad jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih tesnaca", rekao je on, dodajući da otvaranje novih tačaka pritiska širom regiona daje Iranu dodatnu pregovaračku prednost.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u utorak da će SAD "srediti stvari" u Crvenom moru ako Huti nametnu blokadu pomorskog saobraćaja i energetskog izvoza iz Saudijske Arabije.

"Za sada se to nije dogodilo… Ako se nešto tako dogodi, sredićemo stvari… Znate, radili smo to već prije sa Hutima i nismo čuli za njih neko vrijeme, otkako smo uradili to što smo prvobitno uradili", rekao je Tramp, prenosi Blic.