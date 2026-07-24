Drama kod Sijetla: Srušio se avion, vatra progutala letjelicu

Ljekari se bore za život osobe koja je teško povrijeđena kada se avion kompanije Kenmor er srušio kod Sijetla.

Prema navodima vlasti, iz letilice je spaseno svih 11 putnika, a 4 osobe su povrijeđene.

Letilica, koja je bila na putu ka Roč Harboru na ostrvima San Huan, srušila se u more u četvrtak uveče kod ostrva Susija, a potom ju je zahvatio požar.

Avion je polijeteo iz Sijetla oko 17:15 časova i prinudno je sletio u zaliv Šalou Bej, nakon čega se zapalio, saopštili su iz kompanije Kenmor er i Obalska straža. Na snimcima i fotografijama sa mjesta nesreće vide se dijelovi aviona razbacani po stijenama i u vodi, dok se iz olupine uzdizao veliki stub crnog dima.

Povrijeđene su 4 osobe, od kojih je jedna u kritičnom stanju. Dvije osobe prevezene su u medicinske ustanove u Belingemu, dok su 2 transportovane na ostrvo Orkas radi ljekarskog pregleda. Kancelarija šerifa okruga San Huan saopštila je da povrede obuhvataju „povrede glave, prelome kostiju i posjekotine”.

Ostrvo Susija je malo ostrvo sjeverno od ostrva Orkas i nalazi se oko 6,5 kilometara južno od pomorske granice između SAD i Kanade. Iako prevoze relativno mali broj putnika, hidroavioni su neizostavan dio ljetnjeg neba iznad Sijetla, sa stotinama polijetanja i slijetanja svakog dana na jezerima Junion i Vašington, ka ostrvima u Sališkom moru ili na panoramskim letovima.

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U trenutku nesreće područje su zahvatile grmljavinske oluje, uz udare vjetra od 19 do 32 kilometra na čas i vidljivost od oko 16 kilometara, rekao je meteorolog Nacionalne meteorološke službe Harison Rademaher.

Let od Sijetla do Roč Harbora obično traje između 30 i 45 minuta. Pilot najčešće leti sjeverozapadno od Sijetla duž obale ostrva Vidbi, zatim prolazi zapadno od ostrva Lopez prije slijetanja u Roč Harbor na sjeveru ostrva San Huan.

Avion je u četvrtak polijeteo u 16:33 časa i krenuo ka sjeverozapadu, zatim letio istočno od ostrva Lopez, Dekejter i Blejkli, prije nego što je napravio zaokret oko ostrva Orkas, pokazuju podaci servisa Flajtradar24. Sjeverno od ostrva Voldron avion je napravio oštar zaokret i krenuo ka istoku, nakon čega je naglo izgubio visinu i srušio se kod ostrva Susija.

BREAKING: Kenmore Air plane carrying 11 people crashes north of Seattle. Multiple people being rescued pic.twitter.com/5396wT6319 — BNO News (@BNONews) July 24, 2026

Kompanija Kenmor er, koja leti sa jezera Junion i iz baze u Kenmoru na sjevernom dijelu jezera Vašington, najveći je operater hidroaviona u Sjedinjenim Američkim Državama. Godišnje preveze više od 90.000 putnika na više od 45 destinacija širom sjeverozapadnog Pacifika i Kanade. Kompanija zapošljava 52 pilota i raspolaže flotom od 25 aviona. Njeni putnici su i stanovnici ostrva koji svakodnevno putuju u Sijetl i nazad, kao i turisti.

Kompanija je saopštila da je aktivirala svoje „procedure za vanredne situacije” i da za sada neće spekulisati o uzroku nesreće.

„Zahvalni smo što su sve osobe koje su bile u avionu pronađene i evidentirane. Naš prioritet je da putnici i pilot dobiju svu potrebnu njegu i podršku”, izjavio je izvršni direktor Kenmor era Dejvid Gudžel.

Avion koji se srušio, de Haviland DHC-3 Oter, najveći je i najsnažniji model u floti kompanije Kenmor er. Može da preveze 10 putnika i ima domet od oko 800 kilometara, prenosi Telegraf.