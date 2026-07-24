Jelena Karleuša: U dugovima sam

Srpska pjevačica Jelena Karleuša otkrila je da su joj kćerke Atina i Nika trenutno najveća podrška i da joj putem društvenih mreža prave najbolji marketing za nove pjesme.

Pjevačica je priznala da još nije isplatila dugove nastale tokom snimanja spotova, ali vjeruje da će ih podmiriti nakon ljetne turneje.

"One su sad na moru sa tatom i vidim da kače TikTokove, snimaju se uz moje nove pesme i to mi je najbitnije. Prave mi marketing jer imaju ozbiljno dobar TikTok, imaju Instagram, ja ga nemam, tako da prave marketing za mamu", rekla je ona. Kazala je da joj je mnogo značila njihova pomoć prilikom snimanja spota za novu pjesmu, prenosi Pink.

Karleuša je istakla da dugove za snimanje spota još nije isplatila, ali da se nada uspješnoj ljetnjoj sezoni koja će joj donijeti potreban novac da sve dugove podmiri.

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"Nisam platila, ja sam dužna, tako da se nadam da će ova letnja turneja donijeti plaćanje tih dugova. Ali vrijedelo je jer sam nadam se ispunila očekivanja publike", navela je ona.