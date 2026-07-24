Drama u operacionoj sali: Sa plafona pala lampa od 80 kilograma

U jednoj od operacionih sala Kliničkog bolničkog centra (KBC) Rebro u Zagrebu sa plafona se odvojila i pala operaciona lampa teška oko 80 kilograma.

U trenutku incidenta u sali nije bilo ni pacijenata ni medicinskog osoblja, saopštila je uprava bolnice, prenosi Dnevnik.hr

Vršilac dužnosti zamjenika direktora KBC Rebro Milivoj Novak potvrdio je da se incident dogodio tokom vikenda i istakao da niko nije bio ugrožen.

Prema njegovim riječima, lampa je pala tokom rutinske kontrole opreme.

Mogući uzrok vibracije sa gradilišta

Uprava bolnice navela je da se incident dogodio u zgradi staroj 19 godina, koja nije obuhvaćena aktuelnom obnovom nakon zemljotresa.

Kao mogući uzrok pada opreme Novak je naveo vibracije sa obližnjih gradilišta, koje su, kako je rekao, mogle dovesti do popuštanja šrafa.

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Na pitanje da li je lampa bila nepravilno postavljena, odgovorio je da je to teško utvrditi, dodajući da smatra da su starost opreme i vibracije najvjerovatniji uzroci incidenta.

Provjerene sve operacione sale

Nakon incidenta pokrenuta je provjera svih ostalih operacionih sala.

Uprava bolnice saopštila je da je riječ o izolovanom slučaju te da su sve ostale operacione lampe pregledane i dodatno učvršćene.

Na pitanje šta bi se dogodilo da je lampa pala na pacijenta, Novak je odgovorio da se to nije moglo dogoditi jer se oprema redovno kontroliše.

Međutim, kada mu je novinarka ukazala da je lampa pala upravo tokom kontrole, odgovorio je:

"Mislilo se da neće biti ni potresa, pa je bio potres".