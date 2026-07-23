Zagađeno fekalijama: Zabranjeno kupanje na plaži u Hrvatskoj

Na plaži u Stonu zabilježeno je kratkotrajno fekalno zagađenje mora zbog povišene koncentracije bakterije ešerihija koli pa se do daljnjeg ne preporučuje kupanje, upozoreno je danas iz Dubrovačko-neretvanska županije.

Kratkotrajno zagađenje fekalijama potvrđeno je tokom petoga redovnog ispitivanja kvaliteta mora za kupanje, koje sprovodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

"Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Ston prelaze graničnu vrednost za bakteriju ešerihija koli", navode iz zavoda.

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Uzimanje uzoraka mora ponavljaće se do prestanka zagađenosti, o kojem su obavešteni Inspekcija zaštite okoline i ostale nadležne inspekcije.