Krenuli na odmor, pa doživjeli tragediju: ''Vozač ignorisao upozorenja''

U tom nesreći poginula je Nišlijka Jovana S. (21), dok je 16 putnika zadobilo teže ili lakše povrede. Minibus sa državljanima Srbije vraćao se sa izleta u manastir Ostrog kada je sletio sa puta i prevrnuo se.

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Među putnicima je bio i Marjan Đorđević (37) sa suprugom i troje djece, koji u potresnoj ispovijesti za “Blic” otkriva kako je došlo do stravične nesreće.

Umjesto uspomena sa odmora, Đorđevići su se kući vratili sa teškim povredama i traumom koju neće zaboraviti. Marjan Đorđević tvrdi da je vozač vozio prebrzo, da je tokom vožnje pisao poruke i ignorisao upozorenja putnika, a da je neposredno prije nesreće djelovao iscrpljeno i pospano.

“Mukotrpno smo skupili pare da odvedem porodicu na ljetovanje”

U jezivim trenucima nakon udara, kako kaže, jedino mu je bilo važno da spasi svoju djecu.

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Dok je njegov devetogodišnji sin završio u teškom stanju na mehaničkoj ventilaciji, Marjan je zadobio povrede glave, ruke i tri polomljena rebra. Njegova supruga je slomila ruku, a mlađa kćerka povrijedila koljeno.

Kaže da je u tim trenucima samo jedno pitanje odzvanjalo:

– Da li ste živi? Sakupio sam novac da odvedem porodicu na ljetovanje, mukotrpno smo skupili te pare. Krenuli smo prema Ostrogu, kada smo se vraćali odozgo, vozač je bahato vozio, eto zamalo da izgubimo glave. Vozio je baš brzo, opominjali smo ga, pisao je poruke telefonom. Sin mi je spavao u krilu, on je skrenuo, udario u ivičnjak i eto šta se desilo – kaže Marjan u početku ispovijesti za “Blic“.

Prema njegovim riječima, jedva je uspio da spasi život sinu nakon saobraćajne nesreće.

– Mi smo se podigli, zvali su pomoć. Vozač je pozvao ženu i rekao da je napravio udes, mislim da nije zvao Hitnu. Ja sam spasavao sina, pitao ženu kako je, da li je živa. Malog sam sklonio da se ne okrene autobus na njega da mu smrska glavu. Mislim da vozač nije trebalo da vozi, da je bio premoren, moja supruga je primijetila i čuo sam kad je rekla: “E majstore.” Zamalo da izgubimo svi glave – priča Marjan.

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Njegov devetogodišnji sin zadobio je povredu pluća i glave i nalazi se u teškom stanju.

– Kad sam ustao, bio sam u šoku. Vidio sam sina koji visi prema autobusu. Glavom sam polomio staklo šoferšajbne da ga spasim i pomjerio sam ga, onda se prevrnuo autobus. Ja sam imao snage da dignemo autobus, da probamo da spasimo Jovanu, ali nije joj bilo spasa. Trebalo je da se provjerava vozač da li je umoran, da li može da vozi… – ističe Marjan.

On je, nakon nesreće, prevezen u istu bolnicu kao i njegov sin i supruga, ali mališana ne može često da viđa.

– Mi smo svi bili zajedno, samo su nam za sina slabo javljali. Starija djevojčica nema povreda, a srednja ćerka ima povredu koljena. Zbunjene su i uplašene za sve, pogotovo za brata, mnogo ga vole i on je sad dosta ugrožen – ispričao je on.

Podsjetimo, tragična saobraćajna nesreća dogodila se na magistralnom putu Lipci–Grahovo u Crnoj Gori, dok su se srpski turisti vraćali sa pokloničkog putovanja iz manastira Ostrog.

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Mini-bus kojim je upravljao vozač Lj. M. (68) iz Kotora skrenuo je sa puta, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza i prevrnuo se. Kao glavni uzrok udesa policija i tužilaštvo ispituju premor i pospanost vozača.

Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru pokrenulo je postupak i predložilo pritvor za vozača mini-busa zbog sumnje da je odgovoran za izazivanje saobraćajne nesreće.