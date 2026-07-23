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Hospitalizovano više od 450 ljudi u jednom danu

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 11:32

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Više od 450 ljudi hospitalizovano je u jednom danu širom Japana zbog vrelog talasa koji je zahvatio tu zemlju, saopštile su hitne službe.

Vatrogasna služba Japana saopštila je da je zbog vrućine hospitalizovano 453 ljudi, te da je to najveći broj otkako se vodi evidencija posljednjih 16 godina, prenosi Srna.

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AFP javlja da je tokom prethodne sedmice registrovano najmanje 14 smrtnih slučajeva povezanih sa velikom vrućinom.

Iz Vatrogasne službe su pozvali ljude na oprez i da piju dovoljne količine vode

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Tagovi :

hospitalizacija

Japan

toplotni talas

Rekordni toplotni talas

vrućina

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