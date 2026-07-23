Cvijanović sa Ginkelom o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa SAD

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Sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džonom Ginkelom danas sam razgovarala o aktuelnim političkim temama u Republici Srpskoj i BiH, napisala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Tokom sastanka je bilo riječi i o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa SAD, sa posebnim akcentom na ekonomiju i energetiku", kaže Cvijanovićeva. Sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džonom Ginkelom danas sam razgovarala o aktuelnim političkim temama u Republici Srpskoj i BiH. Tokom sastanka je bilo riječi i o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa SAD, sa posebnim akcentom na ekonomiju i… pic.twitter.com/4FIfC8Gkgp — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) July 23, 2026

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