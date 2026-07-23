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Cvijanović sa Ginkelom o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa SAD

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 12:25

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић са отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џоном Гинкелом.
Foto: x.com/Cvijanovic_Z

Sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džonom Ginkelom danas sam razgovarala o aktuelnim političkim temama u Republici Srpskoj i BiH, napisala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Tokom sastanka je bilo riječi i o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa SAD, sa posebnim akcentom na ekonomiju i energetiku", kaže Cvijanovićeva.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Džon Ginkel

Amerika

Saradnja

Ambasada SAD u BiH

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