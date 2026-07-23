Dodik čestitao uspjeh hora "Jedinstvo": Potvrda talenta, rada i bogatog kulturnog nasljeđa

Autor:ATV redakcija
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Čestitam Srpskom pjevačkom društvu "Jedinstvo" iz Banjaluke na izuzetnom uspjehu ostvarenom na Horskom festivalu u Bratislavi, gdje su osvojili četiri zlatne medalje u sve četiri takmičarske kategorije, naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na Iksu.
Ovaj veliki rezultat, kaže Dodik, potvrda je talenta, predanog rada i bogatog kulturnog nasljeđa koje "Jedinstvo" već decenijama dostojno predstavlja.
Čestitam Srpskom pjevačkom društvu "Jedinstvo" iz Banjaluke na izuzetnom uspjehu ostvarenom na Horskom festivalu u Bratislavi, gdje su osvojili četiri zlatne medalje u sve četiri takmičarske kategorije.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 23, 2026
Ovaj veliki rezultat potvrda je talenta, predanog rada i bogatog kulturnog… pic.twitter.com/35eSsnH1Lt
"Ponosni smo što su svojim glasovima i umjetnošću na najljepši način predstavili Republiku Srpsku i naš narod. Oni su najbolji ambasadori Republike Srpske u svijetu. Želim im još mnogo uspjeha i priznanja na međunarodnoj sceni" poručio je Dodik.
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