Logo

Dodik čestitao uspjeh hora "Jedinstvo": Potvrda talenta, rada i bogatog kulturnog nasljeđa

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 08:56

Komentari:

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Čestitam Srpskom pjevačkom društvu "Jedinstvo" iz Banjaluke na izuzetnom uspjehu ostvarenom na Horskom festivalu u Bratislavi, gdje su osvojili četiri zlatne medalje u sve četiri takmičarske kategorije, naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na Iksu.

Ovaj veliki rezultat, kaže Dodik, potvrda je talenta, predanog rada i bogatog kulturnog nasljeđa koje "Jedinstvo" već decenijama dostojno predstavlja.

"Ponosni smo što su svojim glasovima i umjetnošću na najljepši način predstavili Republiku Srpsku i naš narod. Oni su najbolji ambasadori Republike Srpske u svijetu. Želim im još mnogo uspjeha i priznanja na međunarodnoj sceni" poručio je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Udruženje "Jedinstvo"

Čestitka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Цвијановић: Урађен огроман посао на позиционирању Српске, резултати јасно видљиви

Republika Srpska

Cvijanović: Urađen ogroman posao na pozicioniranju Srpske, rezultati jasno vidljivi

2 h

8
Основни суд Дервента

Republika Srpska

Danas svjedočenje još dva derventska logoraša

3 h

0
Селак: Озбиљна сумња у селективну примјену наметнутог члана 145а Кривичног закона БиХ

Republika Srpska

Selak: Ozbiljna sumnja u selektivnu primjenu nametnutog člana 145a Krivičnog zakona BiH

14 h

4
Вијеће народа одбило вето Бошњака, одлука на Уставном суду Српске

Republika Srpska

Vijeće naroda odbilo veto Bošnjaka, odluka na Ustavnom sudu Srpske

14 h

0

  • Najnovije

10

41

Oduzet "BMV" za kojim je raspisana Interpolova potjernica

10

39

Pas stradao dok je spašavao dječaka (2) od vuka

10

36

Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Počela isplata podsticaja

10

31

Krvava svadba: Mladoženju pretukli na veselju, pa i u policiji

10

29

Stiže novi talas paklenih vrućina: Temperature bi mogle oboriti rekorde

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima