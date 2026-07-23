Stevandić i Kecman: Snažna podrška Aerodromu Banjaluka se nastavlja

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da će biti nastavljena snažna institucionalna podrška preduzeću "Aerodromi Republike Srpske", zahvaljujući kojoj Banjaluka i Srpska postaju dobra destinacija na svjetskoj mapi.

Stevandić je nakon razgovora sa rukovodstvom ovog preduzeća rekao da Aerodrom u Banjaluci iz godine u godinu znatno povećava broj putnika.

"Ovaj aerodrom trenutno ima duplo više putnika nego onaj u Nišu. Aerodrom Banjaluka zadovoljava i najviše bezbjednosne standarde, što je ogroman napredak", rekao je Stevandić.

Sadašnji premijer Srpske Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović su prepoznali važnost ovog aerodroma čiji najbolji dani tek dolaze, kaže Stevandić, jer je ovo preduzeće znatno ojačano i u kadrovskom smislu.

Stevandić je rekao da Aerodrom Banjaluka sa sadašnjim rukovodstvom poprima obrise modernog, bezbjednog i organizovanog mjesta gdje broj avio-linija konstantno raste.

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"Želimo da, osim jačanja kargo saobraćaja, naš putnički aviosaobraćaj bude što brži, bolji i povezaniji", rekao je Stevandić i izrazio zadovoljstvo što se nastoji povećati i broj linija prema matici Srbiji i Beogradu.

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Aerodromi Republike Srpske" Valentina Kecman navela je da je izuzetno važno da aerodrom bilježi veliki uspon i razvoj, kao i rekordne rezultate kada je riječ o broju putnika uz intenzivan rad na širenju mreže linija .

Ona je ocijenila da Aerodrom Banjaluka uz veliku podršku nadležnih institucija i Vlade Srpske daje veliki doprinos Republici i gradu na Vrbasu u smislu turističkog razvoja.