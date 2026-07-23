Dodik: Pozivam sve Srbe da dođu 4. avgusta u Mrkonjić Grad

Autor:ATV redakcija
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Obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji "Oluja" i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine 1995. godine biće održano 4. avgusta u Mrkonjić Gradu sa početkom u 20 časova.
Predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje Dana sjećanja Milorad Dodik naveo je da je to republička manifestacija koju organizuju vlade Republike Srpske i Srbije.
Dodik je pozivao sve ljude da dođu u Mrkonjić Grad gdje će biti cijelo rukovodstvo srpske, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa svojim timom, Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.
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"Okupljanje znači da pamtimo i da želimo da prenesemo generacijama koje dolaze istinu o pogromu i etničkom čišćenju Srba iz Republike Srpske Krajine i zapadno krajiških opština navodeći da je i Mrkonjić Grad u tom trenutku bio očišćen od Srba", rekao je Dodik.
Pozvao je sve lokalne zajednice da organizuju prevoz na ovu manifestaciju
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Podsjećamo, Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust Danom žalosti u Republici Srpskoj.
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