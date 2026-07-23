Kompletiran lajnap Freshwave festivala

Ovogodišnje izdanje Freshwave festivala zvanično je kompletiralo svoj izvođački program dodavanjem dva velika imena svjetske elektronske scene, a spisku učesnika pridružuju se njemački lajv izvođač Recondite i uticajni DJ i producent Patrice Bäumel.

Objavom ovih imena zaokružen je impresivan i žanrovski raznovrstan spisak izvođača koji će ove godine nastupiti na tvrđavi Kastel, čime je potvrđen jedan od najjačih festivalskih lajnapova u regionu.

Njemački umjetnik Recondite u Banjaluku donosi svoj autentični, pedantno osmišljeni lajv nastup po kojem je prepoznatljiv širom planete. Tokom protekle decenije izgradio je jedinstven zvučni potpis u kojem se prepliću melodični tonovi, suptilni elementi i specifična ambijentalna atmosfera, a poznat je po izdanjima za uticajne etikete kao što su Innervisions, Ghostly i sopstveni Plangent Records. Njegovi nastupi uživo važe za emocionalna muzička putovanja koja se ne planiraju unaprijed, već se direktno prilagođavaju energiji i reakciji publike.

S druge strane, Patrice Bäumel, jedno od najcjenjenijih imena amsterdamske klupske scene, prepoznatljiv je po infektivnoj energiji i zvuku. Njegova izdanja za prestižne izdavačke kuće poput Afterlife, Kompakt i Get Physical redovno se nalaze u setovima vodećih svjetskih izvođača, a njegov nastup na Kastelu garantuje vrhunsku klupsku atmosferu pod otvorenim nebom.

Frešvejv

Kompletiran lajnap

Završetkom selekcije izvođača poznat je i pun sastav ovogodišnjeg programa koji donosi spoj vrhunskih svjetskih elektronskih imena, regionalnih koncertnih atrakcija i jake lokalne podrške. Pored najnovijih pojačanja, na glavnim binama publiku očekuju nastupi internacionalnih zvijezda kao što su Coeus, Denis Sulta, Fiona Kraft, Sam Paganini i Sébastien Léger.

Ljubitelji tvrđeg elektronskog zvuka i regionalne klupske scene slušaće Menea, Mladena Tomića, Nebs Jacka i Sinišu Tamamovića, dok je živi zvuk rezervisan za izuzetno jak regionalni lajnap koji čine Buč Kesidi, Elemental, Grše, Let 3, Vojko V, Z++ i Zoster.

Bogat festivalski program upotpuniće i brojna domaća i regionalna imena, među kojima su Coa, De Funk, Doel, Fratello, Hototo, Ice Axe, Ivan Z, Ladjarsky, Jan Frost, Luka Cikić, Machado, Mekhu, Milensi, Milhøuse, Naab, Nigel, Red Nine, Rikaya, S.A.B.R.I, Stefan Ivanković, Tara Bluu, Vahicabi i Vuk Vukosavljević.

Sve informacije o ulaznicama, festivalskim binama, pratećim sadržajima i tačnim satnicama nastupa dostupne su na zvaničnoj internet stranici Freshwave festivala, kao i na njihovim službenim kanalima na društvenim mrežama.

U prodaji su i različiti paketi ulaznica za ovogodišnji spektakl na tvrđavi Kastel, a karte se mogu kupiti na sajtu kupikartu.ba

Cijena regularne festivalske ulaznice iznosi 75 KM, VIP festivalska ulaznica košta 120 KM, dok je cijena za On Stage festivalsku ulaznicu 200 KM. Organizatori su pripremili i pogodnosti za grupe kroz "3+1" akciju, pa tako troškove ulaznica za četvoro ljudi pokriva paket 3+1 Regular po cijeni od 225 KM, 3+1 VIP po cijeni od 360 KM, te 3+1 On Stage paket koji iznosi 600 KM.

Sve informacije o ulaznicama, pratećim sadržajima i tačnim satnicama nastupa dostupne su na zvaničnoj internet stranici Freshwave festivala, kao i na njihovim službenim kanalima na društvenim mrežama.