Žena izbodena nožem, pa zapaljena u tržnom centru: Užas u Štutgartu

Tržni centar u Štutgartu blokirala je policija kako bi spriječila bjekstvo napadača, a kasnije je saopšteno da je osumnjičeni uhapšen van objekta.

- Danas oko 10:15 časova Operativni centar policije u Štutgartu primio je veliki broj poziva. Razlog je bio napad na 47-godišnju ženu u tržnom centru u gradskoj četvrti Štutgart-Nord - izjavio je portparol policije Timo Brener za Bild. Dodao je da je žrtva hitno operisana.

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Za napad je osumnjičen 54-godišnji njemački državljanin, koji je nakon incidenta pobjegao, ali je u međuvremenu uhapšen.

- Oko 12:10 časova naši policajci uhapsili su 54-godišnjeg Nijemca u oblasti Bokelštrase. Muškarac je u vezi ili je ranije bio u vezi sa povrijeđenom ženom - rekao je Brener.

Prema dosad poznatim informacijama, muškarac je ženu najprije napao nožem, a zatim ju je zapalio. Napad se dogodio na prvom spratu tržnog centra.

Na lice mjesta upućen je veliki broj policajaca, koji su potpuno blokirali tržni centar. Svi ulazi i izlazi iz Milanea bili su zatvoreni, dok je u akciji učestvovao i policijski helikopter koji je nadgledao šire područje.

Policija je pretražila cijeli tržni centar u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg, ali je osumnjičeni pronađen i uhapšen van zgrade. U međuvremenu su ekipe Hitne pomoći zbrinule teško povrijeđenu 47-godišnju ženu.

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Policija je saopštila da, uprkos velikoj akciji, trenutno ne postoji opasnost po građane. Motiv i okolnosti napada za sada nisu poznati. Istražioci u tržnom centru prikupljaju dokaze i pregledaju snimke sa nadzornih kamera.

Rad tržnog centra Milaneo u međuvremenu je normalizovan.

(Kurir)