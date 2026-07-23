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Muškarac iz BiH stradao u Sloveniji: Iza njega ostalo troje maloljetne djece

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 14:25

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Muškarac iz BiH, Elvis Ramić, nesretnom okolnošću izgubio je život u Sloveniji.

Informacija o njegovoj smrti proširila se društvenim mrežama, gdje se od njega opraštaju članovi porodice, prijatelji i poznanici.

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Iza Elvisa Ramića ostale su supruga i tri kćerke, starosti 15, 10 i pet godina.

Zvanične informacije o okolnostima njegove smrti za sada nisu objavljene, a prema nezvaničnim informacijama, riječ je o utapanju.

(RadioSarajevo)

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Slovenija

preminuo Elvis Ramić

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