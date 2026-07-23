Studenti posvetili pjesmu preminulom policajcu Nemanji Alempiću

Autor:ATV redakcija
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Danas, 23. jula, na dan kada bi proslavio svoj rođendan, studenti i profesori Pravnog fakulteta Univerziteta „Privredna akademija“ u Brčkom posjetili su porodicu Nemanje Alempića i položili cvijeće na njegov grob.
Na taj način iskazali su duboko poštovanje, zahvalnost i trajno sjećanje na mladi život koji je ostavio neizbrisiv trag među svima koji su ga poznavali.
U znak sjećanja na svog dragog kolegu, studenti su posvetili pjesmu koju danas objavljujemo u cijelosti. Neka ovi stihovi budu izraz ljubavi, poštovanja i vječne uspomene na mladog čovjeka koji će zauvijek ostati neizostavan dio naše akademske zajednice.
Danas bismo ti, druže, rođendan poželjeli,
uz čvrst stisak ruke i osmijeh što smo dijelili.
Ali umjesto toga, dok tišina tiho piše,
ostaju nam uspomene koje vrijeme ne briše.
Čast je bila s tobom studentske dane tkati,
i kroz istu mladost zajednički korak dati.
Zahvalnost u nama za te dane vječno živi,
i osmijeh tvoj u srcu nikada ne sivi.
Dio generacije naše zauvijek ostaješ,
u pričama i srcu nikad ne prestaješ.
Srećan ti rođendan, dragi prijatelju naš,
počivaj u miru, dok spokojem sjaš.
(RTV Puls)
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