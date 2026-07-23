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Studenti posvetili pjesmu preminulom policajcu Nemanji Alempiću

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 15:12

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Немања Алемпић, полицајац из Бијељине погинуо у саобраћајној несрећи
Foto: Privatna arhiva

Danas, 23. jula, na dan kada bi proslavio svoj rođendan, studenti i profesori Pravnog fakulteta Univerziteta „Privredna akademija“ u Brčkom posjetili su porodicu Nemanje Alempića i položili cvijeće na njegov grob.

Na taj način iskazali su duboko poštovanje, zahvalnost i trajno sjećanje na mladi život koji je ostavio neizbrisiv trag među svima koji su ga poznavali.

U znak sjećanja na svog dragog kolegu, studenti su posvetili pjesmu koju danas objavljujemo u cijelosti. Neka ovi stihovi budu izraz ljubavi, poštovanja i vječne uspomene na mladog čovjeka koji će zauvijek ostati neizostavan dio naše akademske zajednice.

Nemanji u spomen

Danas bismo ti, druže, rođendan poželjeli,

uz čvrst stisak ruke i osmijeh što smo dijelili.

Ali umjesto toga, dok tišina tiho piše,

ostaju nam uspomene koje vrijeme ne briše.

Čast je bila s tobom studentske dane tkati,

i kroz istu mladost zajednički korak dati.

Zahvalnost u nama za te dane vječno živi,

i osmijeh tvoj u srcu nikada ne sivi.

Dio generacije naše zauvijek ostaješ,

u pričama i srcu nikad ne prestaješ.

Srećan ti rođendan, dragi prijatelju naš,

počivaj u miru, dok spokojem sjaš.

(RTV Puls)

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Nemanja Alempić

policajac

studenti

Brčko

Pjesma Nemanji Alempiću

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