Budimir se emotivnom porukom oprostio od Nemanje Alempića

Tragični, prerani odlazak našeg mladog Nemanje Alempića jednako nas je potresao, jer se radi o mladom čovjeku, koji je bio na početku svoje profesionalne karijere, poručio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Kako je rekao, Ministarstvo unutrašnjih poslova je u samo dva dana pritrpjelo dva velika ljudska gubitka.

On je istakao da posebno boli činjenica da je Nemanja tek zasnovao svoju porodicu.

"Bio je mlad čovjek, na pragu karijere, ali njegova posvećenost, profesionalizam i kolegijalnost ostaće neizbrisivi u našem sjećanju.

Ostajemo uz porodicu u ovim teškim trenucima", poručio je Budimir, te dodao da izjavljuje saučešće i duboku zahvalnost porodici za njegovu službu.

Posljednji ispraćaj Nemanje Alempića je danas u 14 časova na Novom gradskom groblju Hase-Brijesnica u Bijeljini.