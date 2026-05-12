Logo
Large banner

Policija izuzima dokumentaciju iz opštine Ugljevik, pod istragom bivši načelnik

Autor:

ATV
12.05.2026 14:02

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izuzima dokumentaciju iz opštine Ugljevik, a po prijavi koju je opština podnijela protiv bivšeg načelnika opštine Ugljevik Vasilija Perića, saznaje portal Provjereno.

Krivičnom prijavom obuhvaćeni su i firma "Mont-gradnja" iz Ugljevika, te Milenko Lukić, a oni se sumnjiče da zloupotrijebili položaj i postupak javne nabavke.

Kako saznaje Provjereno, prijava je podnijeta zbog nezakonitosti prilikom asfaltiranja puteva na području opštine Ugljevik, tako što su radove izvodili suprotno Ugovoru i uslovima tendera čime su pričinili značajnu štetu budžetu opštine Ugljevik.

policija rs 3

Hronika

Pucali iz pištolja u porti hrama

Policijska uprava Bijeljina je, prema saznanjima ovog portala, u prethodnom periodu podnosila izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv Vasilija Perića zbog zloupotrebe službenog položaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ugljevik

Policija

dokumentacija

Vasilije Perić

krivično djelo

prijava policiji

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пуцали из пиштоља у порти храма

Hronika

Pucali iz pištolja u porti hrama

5 h

0
Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

Hronika

Polio se benzinom i zapalio se: Nastradao muškarac kod Čačka

5 h

0
Полицајцима показао лажну возачку дозволу, одмах ухапшен

Hronika

Policajcima pokazao lažnu vozačku dozvolu, odmah uhapšen

6 h

0
Хапшење у акцији "Ватрогасац"

Hronika

Akcija ”Vatrogasac”: Uhapšeni policajac i vatrogasac, zaplijenjena veća količina oružja!

6 h

6

  • Najnovije

19

37

Žestok sudar autobusa i kamiona u Mrkonjić Gradu, jedna osoba poginula

19

37

Vjernici u Mrkonjićima proslavili praznik Svetog Vasilija

19

29

Nezavisnost Srpske ako Šmit nametne zakon o "državnoj imovini" ?

19

26

Obilježen Dan vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka

19

22

"Odbrana podnijela Mehanizmu dopis na izvještaj nezavisnih ljekara, očekuje se odluka"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner