Policija izuzima dokumentaciju iz opštine Ugljevik, pod istragom bivši načelnik

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izuzima dokumentaciju iz opštine Ugljevik, a po prijavi koju je opština podnijela protiv bivšeg načelnika opštine Ugljevik Vasilija Perića, saznaje portal Provjereno.

Krivičnom prijavom obuhvaćeni su i firma "Mont-gradnja" iz Ugljevika, te Milenko Lukić, a oni se sumnjiče da zloupotrijebili položaj i postupak javne nabavke.

Kako saznaje Provjereno, prijava je podnijeta zbog nezakonitosti prilikom asfaltiranja puteva na području opštine Ugljevik, tako što su radove izvodili suprotno Ugovoru i uslovima tendera čime su pričinili značajnu štetu budžetu opštine Ugljevik.

Policijska uprava Bijeljina je, prema saznanjima ovog portala, u prethodnom periodu podnosila izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv Vasilija Perića zbog zloupotrebe službenog položaja.