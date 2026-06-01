Nezgoda u ovom dijelu BiH: Saobraćaj usporen, formirale se duge kolone

Na autoputu A1, u blizini sela Papratnica kod Termoelektrane Kakanj, na dionici između Kaknja i Visokog, danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo jedno vozilo.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama.

Prema dostupnim informacijama, kolovoz je mokar zbog kiše i nevremena koje je zahvatilo ovo područje, što dodatno otežava uslove za vožnju.

Zbog nesreće i nepovoljnih vremenskih prilika na ovoj dionici formirale su se gužve i saobraćaj se odvija usporeno.

(Avaz)