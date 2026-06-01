Apokaliptični prizori: Grad veličine lješnika za par minuta prekrio bašte

Snažno nevrijeme, praćeno obilnim padavinama i krupnim gradom, pogodilo je danas popodnevnim časovima teritoriju opštine Arilje, a najkritičnije je bilo u selu Vrane.

Na snimcima koje su zabilježili mještani vidi se nezapamćen pljusak praćen olujnim vjetrom, dok je grad veličine lješnika obijelio dvorišta i puteve za samo nekoliko minuta.

Detaljnije informacije o materijalnoj šteti na usjevima i infrastrukturi za sada nisu poznate.