Najavljeno: Stiže superćelijska oluja, i to uskoro

ATV
01.06.2026 16:29

Prema podacima meteorološkog sajta "Hailz Srbija" Srbiju će pogoditi višećelijska oluja, dok će duž ove linije do uveče pasti iznad 50 litara po metru kvadratnom kiše.

Prostrana oblast nestabilne atmosfere danas popodne nalaziće se pretežno u centralnom dijelu Srbije.

Tuda će u drugoj polovini dana, od zapada ka istoku, preći olujni razvoj, dok će se najveća pokrivenost nalaziti, između ove dvije linije, duž centralnog pojasa Srbije.

Sjeverna linija će se nalaziti uz obod Panonske nizije, nekoliko desetina kilometara južno od Save i Dunava.

Južna linija će biti, približno, od Priboja, Kopaonika do Leskovca.

"Oluje koje budu prelazile preko teritorije centralnog pojasa Srbije, od zapada ka istoku, između ove dvije linije, će proizvoditi prekomjernu količinu kiše i olujne udare vjetra, koji će dostizati 20-25 m/s, (72-90 km/h) u oblastima najjačih konvektivnih ćelija", navodi "Hailz Srbija".

Duž trase ovih višećelijskih oluja do uveče će pasti iznad 50 litara kiše.

"Najjače oluje će proizvoditi sitan grad do 2 centimetra u prečniku, a modifikacija vjetrova na manjim površinama će omogućiti prolazne superćelije koje će biti sposobne da proizvedu krupnija zrna grada na maloj površini", saopštavaju.

