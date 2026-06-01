Mladi policajac pregazio pješaka pa pobjegao: Osumnjičenom određen pritvor!

01.06.2026 12:42

Млади полицајац прегазио пјешака па побјегао: Осумњиченом одређен притвор!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su F. A. (25) iz okoline Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela - teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povrijeđenom licu u saobraćajnoj nezgodi.

Sumnja se da je F. A., policajac Policijske uprave u Vranju, van dužnosti, u noći između 29. i 30. maja ove godine, u okolini Vranja, vozeći automobil udario pedesetogodišnjeg pješaka i udaljio se sa mjesta nesreće.

Pješak je od zadobijenih povreda preminuo, a policija je osumnjičenog ubrzo pronašla i uhapsila. Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Vranju odredio mu je pritvor do 30 dana.

Takođe, Policijska uprava u Vranju protiv njega će pokrenuti disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti i biće udaljen iz Ministarstva unutrašnjih poslova do okončanja postupka.

(Telegraf.rs)

