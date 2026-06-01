Jeziva tragedija: Državljanin BiH poginuo kod Maribora, vozio u suprotnom smjeru!

Autor:

ATV
01.06.2026 10:13

Državljanin BiH poginuo je u noći sa subote na nedjelju nedaleko od Maribora nakon vožnje u suprotnom smjeru.

Kako prenose slovenački mediji, 29-godišnji vozač, državljanin BiH, vozio je auto-putem A1 prema Mariboru u pogrešnom smjeru. Udario je u putnički automobil u kojem su se nalazile dvije osobe.

Na licu mjestu poginuli vozač iz BiH i 39-godišnja saputnica iz drugog vozila.

Nesreća sa smrtnim ishodom dogodila se na području Slivnice kod Maribora.

Kako mediji prenose, negdje oko 00.30 časova, 29-godišnji vozač putničkog automobila vozio je auto-putem A1 prema Mariboru u suprotnom smjeru od dozvoljenog i sudario se sa automobilom u kojem su bili vozač i saputnica. Oni su išli regularno, svojom trakom i dolazili su iz pravca Maribora prema čvoru Slivnica.

Smrt na licu mjesta

U sudaru su na licu mjestu poginuli državljanin BiH, koji je imao prijavljeno boravište na području PU Maribor, i saputnica iz drugog vozila, 39-godišnjakinja iz okoline Slovenske Bistrice. Vozač (38) drugog automobila lakše je povrijeđen. Zbog posljedica nesreće oštećena su još četiri vozila. Oko 5.15 časova auto-put na tom dijelu ponovo je otvoren za saobraćaj.

Ovo je četvrta saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom ove godine na području PU Maribor.

(Nezavisne novine)

