Makron objavio: Zaplijenili smo ruski brod

Pripadnici francuske mornarice ukrcali su se na naftni tanker "Tagor", koji je pod međunarodnim sankcijama, a plovio je iz Rusije, saopštio je francuski predsjednik Emanuel Makron.

- Operacija je izvršena u Atlantskom okeanu, na otvorenom moru, uz podršku nekoliko partnera, uključujući Veliku Britaniju, uz striktno poštovanje zakona o moru - napisao je Makron na Iksu.

On je dodao da je "neprihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat".