Makron objavio: Zaplijenili smo ruski brod

Pripadnici francuske mornarice ukrcali su se na naftni tanker "Tagor", koji je pod međunarodnim sankcijama, a plovio je iz Rusije, saopštio je francuski predsjednik Emanuel Makron.
- Operacija je izvršena u Atlantskom okeanu, na otvorenom moru, uz podršku nekoliko partnera, uključujući Veliku Britaniju, uz striktno poštovanje zakona o moru - napisao je Makron na Iksu.
On je dodao da je "neprihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat".
La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026
