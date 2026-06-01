Ministarstvo naložilo Stanivukoviću da poništi odluku o parkinzima

01.06.2026 10:37

Foto: ATV

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske zatražilo je zvanično od gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da poništi Odluku o parkinzima u gradu, nakon što je utvrđeno da je ovaj akt donesen mimo zakonskih procedura i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada, potvrđeno je za portal Provjereno iz resornog ministarstva.

Ministarstvo je reagujući na zahtjev o nadzoru nad zakonitošću odluke o parkinzima u Banjaluci dalo rok od 30 dana gradonačelniku Banjaluke da odluku o parkinzima stavi van snage.

Kako su naglasili, činjenica da grad upravlja parkinzima ne amnestira gradonačelnika od obaveze poštovanja zakona.

U obrazloženju se navodi da je, prema Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o komunalnim djelatnostima, saglasnost lokalnog parlamenta na cijene komunalnih usluga, u koju spada i parking, apsolutno obavezna.

Iz Ministarstva su u potpunosti odbacili odbranu gradonačelnika koji je tvrdio da cijene nisu suštinski mijenjane, već da je samo produžena ranija odluka:

„Ministarstvo smatra da nisu relevantni navodi Gradonačelnika izneseni u izjašnjenju, u kojem se ukazuje na to da prilikom donošenja osporenih odluka nisu mijenjane cijene usluga parkiranja, već su primjenjivane cijene na koje je Skupština Grada Banja Luka prethodno dala saglasnost...“

Poseban proceduralni propust, prema ocjeni Ministarstva, predstavlja način na koji je sporna odluka uopšte objavljena. Umjesto u zvaničnom glasniku Grada Banjaluka, akt je osvanuo u Službenom glasniku BiH. Ministarstvo je pojasnilo da se lokalni propisi moraju objavljivati u lokalnim glasilima kako bi stupili na snagu, a da se nivo BiH ne može koristiti za zaobilaženje procedura.

„Prema tome, objavljivanjem osporenih odluka u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine došlo je do povrede člana 86. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi“, zaključuje se u dopisu Ministarstva.

Zbog svih utvrđenih propusta, ministarstvo je dalo 30 dana da se odluka o parkinzima stavi van snage.

„Ministarstvo traži da Gradonačelnik Grada Banja Luka poništi Odluku o produženju roka važenja Privremene odluke o obezbjeđivanju kontinuiteta u funkcionisanju komunalne djelatnosti upravljanja javnim parkiralištima broj: 11-G-4972/2025 od 30. 12. 2025. godine, broj: 11-G-730-1/2026 od 24.3.2026. godine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 24/26) u roku od 30 dana od dana prijema ovog obavještenja i o tome obavijesti ovo ministarstvo“, navodi se u dopisu.

(Provjereno)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

