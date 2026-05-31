Banjalučki hram Svete Trojice obilježio krsnu slavu

Zvona banjalučkog hrama Svete Trojice označila su početak proslave silaska Svetog Duha na apostole. Duhovi se proslavljaju pedeseti dan po Vaskrsu. Hram Svete Trojice u Banjaluci jedna je od najznačajnijih pravoslavnih svetinja u gradu. Istorija hrama svjedoči o stradanju, obnovi i istrajnosti vjernika.

Veliki broj vjerujućeg naroda okupio se danas u hramu, a pored Banjalučana, bilo je građana i iz okolnih gradova:

"Znači mi mnogo. Nisam juče stigla na groblje majci, ocu evo sad sam to ispoštovala. To je za naše pokojne i za naše žive ovo su duhovi".

"Iz Nevesinja sam došao i potrefilo se ovdje i drago mi je da sam na slavu svratio. Veliko je oduševljenje samo Bože zdravlja i vjere i spasenja".

"Ja sam dugo godina vjernik i znam šta znači danas je rođendan crkvi Duhovi. Da čovjek zna kome potiče odakle i šta jer vjera je mnogo bitna u životu".

"Treba djeca da idu u crkvu i vidim da omladina puno ide u crkvu. Danas je veliki praznik".

Svetu arhijerejsku liturgiju predvodio je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem. Nakon liturgije prelomljen je slavski kolač.

Hristos je na današnji dan poslao svetog duha kako bi nas nadahnuo da bolje živimo da ispravimo svoje živote ali i svoje navike kaže proto đakon Zoran Đurić.

„To je poseban dan kada mi treba da se zajedno skupljamo to je dan jedisntva. To je rođendan Crkve“, rekao je Đurić.

Crkva od nas čini ljude sa pojačanim karakterom i nesumnjivo daje dimenziju onoga što jesmo kao narod istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Srpski član Predstavništva BiH Željka Cvijanović.Zadovoljna je što se zajedno proslavlja praznik.

„Želimo da pokažemo da poštujemo Crkvu jer ona propagira srpsku pravoslavnu hrišćansku vjeru koja nas drži okupljenima kroz vijekove čini nas i daje nam naš identitet čini od nas ljude sa pojačanim karakterom u svemu što radimo“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

„Srećna sam zbog toga što možemo zajedno da praznujemo i što postoji veliko povjerenje između onoga što svi zajedno radimo u okviru Republike Srpske naravno crkva radi svoj dio posla institucije rade svoj dio posla ono što je najvažnije jeste da sve što se radi je na dobrobit naroda“, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Episkop marčanski Sava, vikarni episkop mitropolita banjalučkog, rekao je u obraćanju da se proslavljaju Sveta Trojica, Otac, Sin i Duh Sveti i čestitao praznik okupljenim vjernicima.

„Bog je svjetlost i kada je sa nama ne treba da se plašimo" rekao je vladika Sava.

Puni hramovi, mnoštvo vjerujućih i zajednička ljubav prema Hristu sve su to pokazatelji značaja pravoslavne Crkve srpskom narodu.