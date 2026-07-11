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U Srpskoj rođeno 29 beba

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 08:26

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Беба
Foto: pexels/Evgeniya Davydova

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, od kojih 13 djevojčica i 16 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 18, u Bijeljini, Trebinju, Gradišci po tri, Prijedoru dvije bebe.

U Banjaluci je rođeno osam djevojčica i 10 dječaka, Bijeljini i Gradišci po jedna djevojčica i dva dječaka, Trebinju dvije djevojčice i dječak, Prijedoru djevojčica i dječak.

U protekla 24 časa nije bilo porođaja u porodilištima u Zvorniku, Foči, Nevesinju i Istočnom Sarajevu.

U porodilištu u Doboju nisu bili dostupni za informacije.

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rođene bebe

bebe

Republika Srpska

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