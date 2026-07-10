Detalji avionske nesreće: Pilot plakao kada je spustio avion u kojem je povrijeđen Srbin

U petak ujutro avion tipa Boing 737-800 niskotarifne kompanije Rajaner trebalo je da leti iz Soluna u Grčkoj prema Memingenu u Bavarskoj.

Međutim, ubrzo nakon polijetanja jedno staklo na avionu je puklo, a muškarac (61) iz Srbije do ramena je bio izvučen kroz prozor. Život mu je, kako se vjeruje, spasila njegova supruga.

„Čuli smo jak prasak“, kaže Sabrina D., koja je sjedila četiri reda iza prozora koji se razbio. Kako je kasnije saznala od druge putnice, vjerovatno su se dijelovi desnog motora odvojili i udarili u prozor.

„Čovjek je bio izvučen glavom iz aviona, ljudi su odmah pritrčali da mu pomognu“, ispričala je Sabrina D., koja se sa majkom Rosi (66) vraćala kući iz Grčke.

Avion je u petak ujutro, tačno u 5.55 časova po grčkom vremenu, poletio iz Soluna. Nesreća se dogodila oko pola sata nakon polijetanja.

„Bio je to šok za sve. Čovjek je imao posjekotinu na glavi i izgubio je svijest“, rekla je putnica.

Pilot je više puta preko razglasa izgovorio riječ vanredno stanje, nakon čega su svi putnici morali da stave maske za kiseonik.

Rajaner je na upit potvrdio da se tokom leta za Memingen, ubrzo nakon polijetanja, odvojio prozor na avionu. Kompanija nije komentarisala navode da su se dijelovi motora odvojili.

Pilot je nakon incidenta prekinuo let i vratio se u Solun. Prema podacima o letu, avion je sletio nazad u Grčku sat i 14 minuta nakon polijetanja.

„Nama je to izgledalo kao vječnost“, rekla je Sabrina D. za njemački list Bild. U avionu je zbog otvorenog prozora bilo veoma bučno.

„Čulo se stalno brujanje. Već smo se uplašili jer nismo mogli da shvatimo šta se dešava.“

Pilot plakao poslije leta iz noćne more

Nakon slijetanja, nešto poslije sedam časova po grčkom vremenu, žena iz Augsburga je, kako kaže, zagrlila majku i obje su zaplakale.

„Bile smo u šoku. Malo nam se vrtjelo u glavi, ali srećom nije nam bilo ništa.“

Kako joj je prenijela druga putnica, čak je i pilot plakao na pisti nakon slijetanja.

„Tada smo shvatile da je situacija vjerovatno bila veoma ozbiljna.“

Zanimljiv detalj je da su na sjedištima u redu u kojem je prozor pukao i nakon incidenta ostali putnici.

„Čovjek koji je umalo bio izvučen kroz prozor poslije toga je sjedio u prolazu, a i srednje sjedište je i dalje bilo zauzeto“, ispričala je putnica.

Srbin koji je povrijeđen u incidentu nakon slijetanja prebačen je u bolnicu.

„Autobusom su nas odvezli do hale za odlaske. Tamo smo morali da čekamo sat vremena“, rekla je Sabrina D.

Prema navodima Rajaner, oko 10 časova poletio je zamjenski avion za Memingen, koji je bezbjedno stigao na odredište.

Sabrina D. i njena majka ipak su ostale u Grčkoj.

„Nismo željele odmah ponovo da uđemo u avion. Prvo ćemo da se odmorimo i oporavimo.“

U nedjelju planiraju povratak u Bavarsku.

(Telegraf)