170 godina od rođenja Nikole Tesle

Stotinu sedamdeset godina od rođenja Nikole Tesle, a Udruženje inovatora Banjaluka već više od tri decenije svakog 10. jula obilježava ovaj datum. Kroz makete, izložbe i postavke nastoje da mladima približe život i djelo jednog od najvećih svjetskih umova.

"Teslino naslijeđe živi onoliko koliko ga mi spominjemo i koliko upravo širimo među mladim ljudima, upravo zato pokušavamo i nastojimo da kroz brojne organizacije i manifestacije, ovu godinu smo obilježili na 35 panoa ne samo tekst nego 35 motivacionih riječi i njegovog lika i dijela koji mi širimo među mladima", rekla je Ana Lojić, predsjednik Udruženja inovatora Banjaluka.

Podrška mladim naučnicima i ulaganje u nauku mora da budu jedan od prioriteta Republike Srpske, poručuje ministar za naučnotehnološki razvoj. Draga Mastilović ističe da visokoškolske ustanove imaju potencijal da razvijaju nove generacije istraživača, a da je zadatak institucija da im obezbijede uslove i podršku.

"Vlada Republike Srpske je uložila velike napore i ulaganja kad je u pitanju oblast visokog obrazovanja i smatrali smo da je došlo vrijeme da se ta ulaganja povećavaju i ove godine je vlada odobrila dodatna 2 mil za naučne projekte a za narednu godinu da sredstva će se višestruko povećati", rekao je Draga Mastilović, ministar za naučno tehnološki razvoj Republike Srpske.

Nikola Tesla je oličenje i simbol svega najboljeg u srpskom narodu. Nasljeđe predstavlja trajnu inspiraciju i podsjetnik da su znanje, stvaralaštvo i naučni napredak temelji svakog društva.

"Odajemo poštovanje čovjeku, čije je stvaralaštvo izmijenilo lice svijeta, ali i da potvrdimo svoju privrženost idealima kojima je Tesla posvetio čitav svoj život - znanju, stvaralaštvu, humanizmu i vjeri u neograničene mogućnosti ljudskog duha", rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

"Tesla je dokazao da srpski genij može promijeniti svijet. Republika Srpska je dokaz da taj isti narod može opstati i razvijati se uprkos svemu. I nastaviće tako. Jer naša istorija nije samo prošlost - ona je garancija budućnosti", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Obilježavanje 170 godina od rođenja Nikole Tesle biće upotpunjeno i simboličnim gestom. U znak sjećanja na velikog naučnika, Palata Republike Srpske večeras je osvijetljena, odajući počast čovjeku čiji su izumi trajno promijenili svijet.