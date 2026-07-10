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Počela vikend gužva: Kolone na graničnim prelazima

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 16:57

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Гранични прелаз Градина колона возила појачана фреквенција
Foto: AMSRS

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica, Velika Kladuša, Orašje, Svilaj i Brod pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH.

Na graničnom prelazu Zupci pojačana je frekvencija na izlazu, dok su na ostalim prelazima zadržavanja do 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenljivo.

Duža zadržavanja su očekivana, pa vozačima iz AMS savjetuju da se prije polaska na put informišu putem kamera na veb sajtu Saveza.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

S obzirom da je kraj radne sedmice i sezona godišnjih odmora pojačana je frekvencija vozila na većini puteva.

Kraći zastoji ili sporije odvijanje saobraćaja je moguće na dionicama na kojima se izvode radovi i gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajana signalizacija.

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Tagovi :

Stanje na granicama

stanje na putevima

kolona vozila

Gužva na granici

GP Gradina

Gradiška

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