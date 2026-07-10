Skandalozno: Sud u Ljubljani izrekao presudu patrijarhu Porfiriju, nije ni znao da se postupak vodi

Okružni sud u Ljubljani izrekao je presudu patrijarhu srpskom Porfiriju, a kako navode iz SPC, presuda je skandalozna, ali patrijarh se neće žaliti.

Srpska pravoslavna crkva saopštila je danas da je Sveti arhijerejski sinod primio informaciju o, kako navodi, skandaloznoj presudi Okružnog suda u Ljubljani kojom su Patrijarhu srpskom Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini ljubljanskoj izrečene uslovna kazna od četiri mjeseca, s rokom provjere od godinu dana, i uslovna novčana kazna od 10.000 evra, takođe s rokom provjere od godinu dana, te da patrijarh srpski ni njegov punomoćnik nisu bili obaviješteni da je sudski postupak uopšte pokrenut.

Sinod naglašava da je taj sudski proces još jedna u nizu, kako navodi, besmislenih tužbi koje je protiv Srpske pravoslavne crkve pokrenuo raščinjeni sveštenik Željko Lubarda, koji je, kako se ističe, krajnje necrkveno i nedostojno ponašanje, započeto još u vrijeme blaženog spomena mitropolita Jovana, nastavio i dok je patrijarh srpski Porfirije upravljao Mitropolijom zagrebačko-ljubljanskom.

Dodaje se da su presude, na prijedlog Okružnog državnog tužilaštva u Ljubljani, donesene u skraćenom, odnosno po kratkom postupku, a da to tužilaštvo nikada nije pozvalo patrijarha da se izjasni o optužnim navodima, što je, kako navodi Sinod, presedan i rječito govori o namjeri ovog sudskog postupka.

„Posebno zabrinjava činjenica da su informacije o ovom sudskom postupku dospjele u pojedine medije u Srbiji neposredno pred ovogodišnje zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora, bez svake sumnje s ciljem vođenja prljave medijske kampanje protiv Srpske pravoslavne crkve i patrijarha srpskog gospodina Porfirija“, navodi se u saopštenju.

Podsjeća se da su i Sinod i Sveti arhijerejski sabor više puta razmatrali anticrkveno djelovanje ovog raščinjenog sveštenika i o tome donijeli više odluka, čak i prije nego što je patrijarh Porfirije, tadašnji vikarni episkop jegarski, izabran za mitropolita zagrebačko-ljubljanskog.

„Prema ocjeni pravnih stručnjaka, Okružno tužilaštvo i Okružni sud u Ljubljani su, shodno obrazloženju presuda, zanemarili činjenicu da postavljenje na crkvenu službu i premještaj parohijskih sveštenika spadaju u neotuđiva kanonska i Ustavom Srpske pravoslavne crkve propisana prava nadležnog episkopa. Prekršeni su Sporazum o pravnom položaju Srpske pravoslavne crkve – Mitropolije zagrebačko-ljubljanske, Zakon o vjerskim slobodama i obavezujuće mišljenje Ustavnog suda Republike Slovenije, kao i osnovna načela civilizovanog društva, pravne države i vladavine prava“, navodi se u saopštenju, a prenosi Tanjug.

Zbog svega toga Sinod je umolio patrijarha Porfirija da ne ulaže prigovor na presude Okružnog suda u Ljubljani i da, uprkos činjenici da se njima poriče kanonsko ustrojstvo Crkve, ipak ne učestvuje, kao što ni do sada nije učestvovao, u „kafkijanskom procesu“ koji je, kako se navodi, isključivo usmjeren protiv ugleda, ustrojstva i dostojanstva Srpske pravoslavne crkve, a posebno protiv patrijarha srpskog.