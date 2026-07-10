Zastrašujuće: Rijeka u Francuskoj pretvorena u pustinju zbog nezapamćenih vrućina

Francuska pretvorena u „pustinju“ zbog toplotnog talasa. Rijeka Loara se svela na ogromni pješčani sprud dok zapadnu Evropu pogađaju rekordne vrućine

Najduža francuska rijeka pretvorila se u pješčani sprud dok su smrtonosne temperature zahvatile zapadnu Evropu usljed rekordnog toplotnog talasa.

Nakon što je Evropa u junu zabilježila najintenzivniji toplotni talas otkako se vode mjerenja, uslovi suše u Francuskoj se dodatno pogoršavaju. Šokantne fotografije pokazuju da je rijeka Loara kod Monžan-sir-Loara gotovo potpuno presušila.

Ova rijeka, duga oko 1.006 kilometara, pretvorena je u pejzaž nalik pustinji, a od vode su ostale samo pojedine stajaće bare.

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France's heatwave 'desert': River is reduced to giant sandbank as Western Europe suffers record-breaking temperatures



France's longest river has been reduced to a sandbank as deadly temperatures have soared across Western Europe amid a record-breaking heatwave.… pic.twitter.com/vWqrJmKPag — News News News (@NewsNew97351204) July 9, 2026

I rijeka Du kod opštine Mezon-di-Boa-Lijevremon ostala je bez vode usljed ekstremno visokih temperatura.

Visoke temperature dovele su do zatvaranja škola, prekida u snabdijevanju električnom energijom za desetine hiljada domaćinstava, a širom Francuske odnijele su više od 2.000 života.

Zbog ekstremne vrućine ozbiljno su ugrožene rezerve vode, a gotovo deset francuskih departmana imalo je najmanje jednu opštinu u najvišem, kriznom nivou ograničenja potrošnje vode iz vodovoda.

Aerial footage shows sections of the Loire River in western France severely reduced by ongoing dry conditions. The country’s longest river has been affected by rising temperatures and a lack of rainfall, highlighting growing concerns over water shortages and the impact of extreme… pic.twitter.com/VWlqgPpn1i — CGTN Europe (@CGTNEurope) July 10, 2026

Građanima je savjetovano da ograniče potrošnju vode i da izbjegavaju zalivanje biljaka, pranje automobila i punjenje privatnih bazena, prenosi CGTN Evropa

Prema mjesečnom biltenu Službe Evropske unije za klimatske promjene „Kopernikus“ (C3S), prošli mjesec bio je drugi najtopliji jun na globalnom nivou, a temperatura površine mora dostigla je najviše junske vrijednosti od početka vođenja evidencije.

Prosječna temperatura u zapadnoj Evropi tokom prošlog mjeseca iznosila je 20,74 stepena Celzijusa, što je više od tri stepena iznad prosjeka za jun u periodu od 1991. do 2020. godine.

Francuska je 24. juna zabilježila najtopliji dan od početka mjerenja prije skoro 80 godina, kada je u jugozapadnom mjestu Pisos izmjereno 44,3 stepena Celzijusa, nakon čega je u cijeloj zemlji proglašen crveni stepen upozorenja zbog ekstremnih vrućina.