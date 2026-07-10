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Zastrašujuće: Rijeka u Francuskoj pretvorena u pustinju zbog nezapamćenih vrućina

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 16:22

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Францусак ријека Лоир пресушила због великих врућина
Foto: X/CGTN Europe/printscreen

Francuska pretvorena u „pustinju“ zbog toplotnog talasa. Rijeka Loara se svela na ogromni pješčani sprud dok zapadnu Evropu pogađaju rekordne vrućine

Najduža francuska rijeka pretvorila se u pješčani sprud dok su smrtonosne temperature zahvatile zapadnu Evropu usljed rekordnog toplotnog talasa.

Nakon što je Evropa u junu zabilježila najintenzivniji toplotni talas otkako se vode mjerenja, uslovi suše u Francuskoj se dodatno pogoršavaju. Šokantne fotografije pokazuju da je rijeka Loara kod Monžan-sir-Loara gotovo potpuno presušila.

Ova rijeka, duga oko 1.006 kilometara, pretvorena je u pejzaž nalik pustinji, a od vode su ostale samo pojedine stajaće bare.

I rijeka Du kod opštine Mezon-di-Boa-Lijevremon ostala je bez vode usljed ekstremno visokih temperatura.

Visoke temperature dovele su do zatvaranja škola, prekida u snabdijevanju električnom energijom za desetine hiljada domaćinstava, a širom Francuske odnijele su više od 2.000 života.

Zbog ekstremne vrućine ozbiljno su ugrožene rezerve vode, a gotovo deset francuskih departmana imalo je najmanje jednu opštinu u najvišem, kriznom nivou ograničenja potrošnje vode iz vodovoda.

Građanima je savjetovano da ograniče potrošnju vode i da izbjegavaju zalivanje biljaka, pranje automobila i punjenje privatnih bazena, prenosi CGTN Evropa

Prema mjesečnom biltenu Službe Evropske unije za klimatske promjene „Kopernikus“ (C3S), prošli mjesec bio je drugi najtopliji jun na globalnom nivou, a temperatura površine mora dostigla je najviše junske vrijednosti od početka vođenja evidencije.

Prosječna temperatura u zapadnoj Evropi tokom prošlog mjeseca iznosila je 20,74 stepena Celzijusa, što je više od tri stepena iznad prosjeka za jun u periodu od 1991. do 2020. godine.

Francuska je 24. juna zabilježila najtopliji dan od početka mjerenja prije skoro 80 godina, kada je u jugozapadnom mjestu Pisos izmjereno 44,3 stepena Celzijusa, nakon čega je u cijeloj zemlji proglašen crveni stepen upozorenja zbog ekstremnih vrućina.

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Tagovi :

rijeka Loara

Francuska

presušila rijeka

Rekordni toplotni talas

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