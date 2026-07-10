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Kraj bajke na Vimbldonu: Saša Zverev u finalu

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 17:05

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Крај бајке на Вимблдону: Саша Зверев у финалу
Foto: Tanjug / AP / Brian Inganga

Aleksandar Saša Zverev, njemački teniser ruskog porijekla, plasirao se u prvo finale Vimbldona u karijeri poslije rutinske pobjede protiv Artura Ferija rezultatom 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Poslije Rolan Garosa, Saša Zverev boriće se za novu grend slem titulu i to poslije pobjede protiv tenisera koji je bio najveća senzacija turnira jer je sa specijalnom pozivnicom stigao do polufinala.

Razočarao je Saša Britance jer njihovom domaćem teniseru nije dopustio ni da mu zaprijeti, a kamoli da mu zakomplikuje meč.

Po jedan brejk u prvom setu najavio je potencijalnu neizvesnu borbu, da bi u taj-brejku aktuelni šampion Rolan Garosa ipak pokazao zavidan nivo kom Feri nije uspio da parira.

Saša je završio taj-brejk bez izgubljenog poena i tako poveo 1:0 u setovima.

Bila je to prelomna situacija u kojoj je Feri potonuo i više nije bio onaj igrač koji je blistao tokom prethodnih mečeva na Vimbldonu. Zverev je igrao besprekoran tenis, diktirao je ritam i furiozno je osvajao svoje servis gemove.

Rutinski je došao do dva brejka i potom veoma lako do velikih 2:0.

Dominacija se nastavila i u trećem setu. U petom gemu Zverev je napravio brejk sa nulom i najavio brzi kraj ovog polufinala. Moglo je to da bude još brže da je Saša iskoristio nove vezane brejk lopte, ali spasao ih je Feri koji je pokušao da makar malo produži svoj ostanak na terenu.

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Artur Feri

Aleksandar Zverev

Vimbldon

tenis

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