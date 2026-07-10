"Republika Srpska više ne može da čeka dogovor u Distriktu"

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas u Brčkom da Republika Srpska ne može više da čeka dogovor unutar distrikta o trasi auto-puta, zbog čega je donesena odluka da se projektovane kontakt tačke privremeno povežu preko postojećeg magistralnog puta i brčanske obilaznice.

Dodik je, nakon sastanka u Brčkom o ovom pitanju, ponovio da ne postoji dobra volja određenih faktora u Brčko distriktu da se nađe najbolje moguće rješenje, zbog čega je Republika Srpska prinuđena da se prilagodi postojećem stanju na terenu kako vitalni projekat ne bi stajao.

On je precizirao da izgradnja auto-puta kroz Republiku Srpsku teče prema planu, a da će se na kontakt tačkama silaziti na magistralni put, koji će Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" dodatno modernizovati i sa obje strane spojiti na obilaznicu oko Brčkog.

Dodik je podsjetio da je Republika Srpska ranije nudila da u potpunosti preuzme trasu kroz distrikt, da je finansira i dobije koncesiju, što je u Brčkom odbijeno, kao i nekoliko naknadnih varijanti.

On je poručio da je povezivanje preko magistralnog puta ostalo kao jedina funkcionalna opcija jer se projekat ne može prekinuti na granici sa distriktom.

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić potvrdio je da u proteklom periodu unutar distrikta nije napravljen nikakav pomak u usaglašavanju trase, zbog čega je primjena ovog alternativnog rješenja postala jedina realna opcija.

Prema njegovim riječima, kontakt tačke iz pravca Republike Srpske prema Brčkom ostaju nepromijenjene, ali će se sa njih graditi pristupni putevi prema postojećem magistralnom putu kroz distrikt, koja se zatim priključuju na trasu zaobilaznice, čineći tako funkcionalnu vezu za nastavak auto-puta prema Bijeljini i Banjaluci.

Sastanku su, osim Dodika i Milića, prisustvovali premijer Savo Minić, ministar saobraćaja Zoran Stevanović, te predstavnici preduzeća "Autoputevi Republike Srpske".