Jokiću se svidjela Srpska i ove godine na odmoru na istom mjestu

Košarkaški reprezentativac Srbije Nikola Jokić i ove godine je odlučio doći na odmor u Republiku Srpsku.

Nakon što je odigrao dva meča kvalifikacija za košarkašku reprezentaciju Srbije s kojom je ostvario dvije pobjede vratio se na dobro poznato mjesto, rafting kamp Tara.

Podsjećanja radi, Jokić je i prošle godine posjetio rafting centar, a sudeći po fotografijama na društvenim mrežama, sjajno se proveo, a što je potvrdio i svojim ponovnim dolaskom.