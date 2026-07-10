Jokiću se svidjela Srpska i ove godine na odmoru na istom mjestu

Autor:ATV redakcija
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Košarkaški reprezentativac Srbije Nikola Jokić i ove godine je odlučio doći na odmor u Republiku Srpsku.
Nakon što je odigrao dva meča kvalifikacija za košarkašku reprezentaciju Srbije s kojom je ostvario dvije pobjede vratio se na dobro poznato mjesto, rafting kamp Tara.
Podsjećanja radi, Jokić je i prošle godine posjetio rafting centar, a sudeći po fotografijama na društvenim mrežama, sjajno se proveo, a što je potvrdio i svojim ponovnim dolaskom.
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