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Jokiću se svidjela Srpska i ove godine na odmoru na istom mjestu

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 18:44

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Никола Јокић одмор рафтин центар Тара
Foto: Instagram/NikolaJokicOfficial

Košarkaški reprezentativac Srbije Nikola Jokić i ove godine je odlučio doći na odmor u Republiku Srpsku.

Nakon što je odigrao dva meča kvalifikacija za košarkašku reprezentaciju Srbije s kojom je ostvario dvije pobjede vratio se na dobro poznato mjesto, rafting kamp Tara.

Podsjećanja radi, Jokić je i prošle godine posjetio rafting centar, a sudeći po fotografijama na društvenim mrežama, sjajno se proveo, a što je potvrdio i svojim ponovnim dolaskom.

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Tagovi :

Nikola Jokić

Rafting centar Tara

Republika Srpska

godišnji odmor

košarkaš

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