Republika Srpska sve češći izbor turista

U prvih 6 mjeseci Trebinje je zabilježilo više od 100 hiljada registrovanih noćenja, što je 20 odsto više nego lani, a ljetna sezona tek je na početku – Trebinje počinje da živi punim plućima.

"Mi smo već imali posjetu našem gradu iz 80 država svijeta – to nam dovoljno govori da se Trebinje dobro pozicioniralo na svjetskoj turističkoj mapi. Prvih 5 mjesta su gosti iz Srbije BiH, Turske – tradicionalno kod nas, Grčke. Ono što je zanimljivo – sve veći broj gostiju koji nam dolaze iz Kine", rekao je Jovica Milošević, direktor Turističke organizacije Trebinje.

Tamo gdje Drina vijekovima nosi priče, a most ih čuva od zaborava, Višegrad i ovog ljeta privlači brojne posjetioce. U gradu u kojem se prošlost i sadašnjost susreću na svakom koraku u špicu sezone slobodan smještaj sve je teže pronaći. Zato u Turističkoj organizaciji ističu da bi završetak hotela u Andrićgradu značajno povećao smještajne kapacitete i omogućio još bolji rezultat.

"Pokrenuli smo jedan veliki projekat ove godine u Višegradu da promijenimo stereotip o Višegradu – da mi nismo destinacija za pola sata-sat vremena. Želimo da zadržimo ljude na noćenjima što nam i pokazuje već od ove godine da smo premašili brojke za 5-6 hiljada više noćenja nego u istom periodu prošle godine, tako da smo na dobrom putu", rekao je Jadranko Janjić, direktor Turističke organizacije opštine Višegrad.

Od skijaškog centra do planine koja živi 365 dana u godini — Jahorina mijenja svoje lice. Novi sadržaji, uređene staze i bogata ponuda sve više je stavljaju na mapu turističkih destinacija koje se posjećuju tokom cijele godine. Najviše je domaćih posjetilaca, a ove godine stižu i najave turista iz Arapskih zemalja.

"Spremili smo ove godine ljetne atrakcije 50 odsto snižene za sve u regionu, tj za sve države koje su bile u sastavu eks Jugoslavije. Prema našim informacijama i informacijama hotelijera – ova sezona, možemo biti optimisti, da će biti dobra", rekla je Sonja Danojlić Jovanović, izvršni direktor za IT, marketing i prodaju Olimpijskog centra „Jahorina“.

Od hercegovačkog kamena, preko drinskih obala, do vrbaskih aleja, turistička sezona u Republici Srpskoj dobija sve življi ritam. Najviše posjetilaca dolazi iz regiona, a ističu se i turisti iz Turske, Njemačke, Austrije i Italije.

"Tokom prvih pet mjeseci Republiku Srpsku je posjetilo oko 195 hiljada turista, koji su ostvarili preko pola miliona noćenja, što je u odnosu na isti period 5 posto više dolazaka i 9 posto više ostzvarenih noćenja. Možemo slobodno reći da Republika Srpska iz godine u godinu pomjera granice što se tiče turističkog prometa", rekla je Sanela Šimun, saradnik za odnose s javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.

Dok Vrbas ispisuje najljepše razglednice Banjaluke, ona ljeti živi na ulicama, tvrđavi Kastel, riječnim obalama i festivalskim binama. Za prvih 5 mjeseci Banjaluku je posjetilo oko 50 hiljada turista, koji su ostvarili preko 80 hiljada noćenja. I dok turisti sve češće biraju naše planine i gradove i građani Republike Srpske imaju sve više prilika da putuju. Aerodrom Banjaluka nastavlja sa širenjem mreže linija, nakon nedavno uvede linije ka Tivtu, među planovima je i novi let ka Podgorici, što će dodatno povezati ovaj dio regiona sa crnogorskim primorjem.