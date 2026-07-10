Pentagon objavio nove fajlove o NLO

Pentagon je danas objavio novu seriju fajlova vezanih za Neidentifikovane leteće objekte (NLO), uključujući i jedan izveštaj vojnog pilota koji je rekao da je ugledao misteriozni objekat "drugačiji od svega što je video" za 28 godina službe.

Najnovija serija sadrži ukupno 40 fajlova, uključujući 14 dokumenata, 19 video snimaka, četiri audio fajla i tri fotografije, prenosi CBS Njuz.

Fajlovi potiču iz različitih agencija kao što su Pentagon, svemirska agencija NASA, CIA, FBI i Ministarstvo energetike.

Pentagon je objavio nove fajlove na svom sajtu posvećenom NLO, koji sadrži materijal objavljen po izvršnoj naredbi predsednika Donalda Trampa potpisanoj ranije ove godine.

Kako navodi američka tv mreža, objavljeni izveštaji, kao i ranije, predstavljaju mešavinu uglavnom neredigovanih istorijskih dokumenata i video snimaka, uz druge fajlove koji detaljno opisuju skorašnje događaje.

Jedan dosije detaljno opisuje upad NLO objekta

Jedan značajan dosije Ministarstva energetike detaljno opisuje upad neidentifikovanog objekta u vazdušni prostor iznad postrojenja za nuklearno oružje poznatog kao Panteks blizu Amarila, u Teksasu, u septembru 2015. godine.

Ovaj dokument sadrži i izveštaj dva oficira koji su pratili objekat dok je nuklearno postrojenje bilo zaključano.

"Iako nisu mogli da sustignu objekat, zaustavili su svoje vozilo i izašli iz njega. Primetili su da objekat nije ispuštao nikakav zvuk. Štaviše, oficiri su izjavili da nisu mogli da identifikuju bilo kakvu vrstu pogonskog sistema na objektu pomoću dvogleda", navodi se u izveštaju.

Kako se dodaje, nakon što su ga posmatrali jedan do dva minuta, objekat je nastavio ka severu van lokacije.

Oko polovine fajlova iz dosijea datira iz 2010. godine ili kasnije, sa video zapisima koji prikazuju infracrvene snimke načinjene vojnim kamerama.

Snimci prikazuju neobjašnjive objekte i susrete iz celog sveta, uključujući zapadni Tihi okean, Atlantik i Bliski istok.

Jedan od tih incidenata dogodio se iznad Atlantika 2020. godine, a na snimku se vidi objekat tamnije, kestenjaste boje, visok od 3,6 do 4,5 metara, navodi se u pratećem izveštaju člana posade mornarice, koji je znatno redigovan.

U još jednom izveštaju dokumentovan je objekat koji je jedan pilot video 2019. godine iznad istočnog dela SAD, zajedno sa još četiri člana osoblja.

"Primetio sam objekat sa karakteristikama leta kakve nisam video u svojih 28 godina rada za Vazduhoplovstvo i mornaricu", napisao je pilot.

Prema njegovim rečima, mali predmet je izgledao kao da se kreće pravolinijski u suprotnom smeru velikom brzinom.

"Pratio sam ga oko 10-15 sekundi pre nego što smo uključili snimač da bismo snimili priloženi video. Kada sam zumirao da bih pokušao da postignem veću rezoluciju, brzina objekta je smanjila moje vidno polje i nisam mogao ponovo da ga snimim, čak ni pri manjem zumu", dodao je pilot.

Kako je naveo, nakon analize objekat je izgledao pravougaono, a ni drugi članovi osoblja, sa jednakim ili većim iskustvom, takođe nisu bili sigurni šta bi ovaj objekat mogao biti.

Najnoviji događaji opisani u četvrtoj seriji fajlova dogodili su se 2025. godine u blizini Kine, pod vojnom Indo-pacifičkom komandom.

Jedan video prikazuje vojni senzor koji prati "područje kontrasta koje podseća na šestokraku zvezdu" iznad Žutog mora, dok drugi izgleda da prati objekat iznad Istočnog kineskog mora nekoliko minuta, navodi CBS.

Istorijski zapisi uključuju transkript konferencije iz 1949. godine u Los Alamosu, u Novom Meksiku, na kojoj su učestvovali vrhunski fizičari i naučnici, uključujući i one koji su radili na projektu Menhetn.

Učesnici konferencije pokušali su i nisu uspeli da objasne “zelene vatrene lopte“ koje su primećene iznad nuklearne laboratorije.

Jedna teorija je tvrdila da su to bili meteori koji ulaze u atmosferu, ali je jedan istaknuti astronom primetio da ništa slično nikada nije primećeno u slučaju pada meteorita, prenosi B92

Iz Pentagona je saopšteno da današnje objavljivanje fajlova nije i poslednje u okviru predsedničke izvršne uredbe.

"Ministarstvo odbrane i naši partnerski organi aktivno rade na narednom objavljivanju dosijea o NLO", izjavio je portparol Šon Parnel.