Banjalučki Vodovod ponovo uveo restrikcije vode

Autor:ATV redakcija
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Novi problemi sa vodom u Banjaluci. "Vodovod" je ponovo uveo restrikcije vode.
"I pored svih apela, potrošnja se ne smanjuje, što nas je ponovo primoralo da uvedemo plan kontrolisane isporuke vode. Počeće noćas zatvaranjem u 18 časova, a sutra će po rasporedu vode imati naselja koja se snabdijevaju sa rezervoara Prijakovci", objavio je Vodovod Banjaluka na Fejsbuk stranici.
Sutra će po rasporedu vode imati naselja koja se snabdijevaju sa rezervoara Prijakovci.
"Neparnim danima voda će biti isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju s rezervoara Prijakovci (Barlovci, Potkozarje, Piskavica, Verići, Mišin Han i Prijakovci), u periodu od osam do 18 časova, odnosno dok bude raspoloživih količina vode u rezervoaru. Parnim danima voda će biti isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju s rezervoara Ramići (dijelovi naselja Dragočaj, Ramići i Prijakovci), u periodu od osam do 18 časova, odnosno dok bude raspoloživih količina vode u rezervoaru", saopštili su iz Vodovoda.
Naglasili su da u periodu od 18 do osam časova neće biti isporuke vode, jer će se u tom vremenu vršiti akumulacija vode u rezervoarima kako bi se obezbijedili uslovi za naredni ciklus snabdijevanja.
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