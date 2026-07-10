Da li će revizija "češljati" ZIBL? Do sada ignorisali njihove najave

Nakon ignorisanja banjalučkog Zavoda za izgradnju, da Glavna služba za reviziju provede finansijsku reviziju, najprije za 2023.godinu, a onda i za 2024. naložila ju je i NSRS. Pored toga što je ovo preduzeće ignorisalo zahtjeve Glavne službe isti slučaj je i sa Odborom za reviziju NSRS i Skupštine Grada Banja Luka.

Negiraju pravo revizora javnog sektora da provedu reviziju u tom preduzeću, s obrazloženjem da ZIBL nije javno preduzeće i da se ne bavi poslovima od javnog interesa iako se radi o preduzeću u 72-postotnom vlasništvu Grada Banja Luka, koje se između ostalog bavilo i naplatom komunalnih usluga.

Zbog slučaja ZIBL, iz revizije su se žalili Narodnoj skupštini dopisom u kojem piše da rukovodstvo zavoda odbija da potvrdi dostavljeno pismo i revizijski angažman. Stvar u svoje ruke uzeo je Odbor za reviziju NSRS. Na jednoj od sjednica donio je Odluku o vršenju posebne revizije ZIBL-a.

"Narodna skupština je ta koja tumači da li je po tom zakonu ili nekom drugom ili trećem ZIBL obavezan da se u njemu provodi revizija da Glavna služba za reviziju javnog sektora provodi reviziju i da je on podložan takvoj jednoj reviziji tako da tu nema dileme. Šta je problem, šta krijete, je l ima nešto što je sporno možda što vi ne date. Evo ako ste odgovorni tako i tako dobri divni i zlatni što se ne uradi revizija pa neka revizija pokaže da ste takvi kakvi vi tvrdite da jeste", rekao je Srđan Mazalica, Odbor za reviziju NSRS.

Šta će revizija utvrditi u ZIBL-u, moglo bi se znati uskoro. U ovogodišnjem planu revizijskih aktivnosti službe stoji i posebna revizija ZIBL-a za prošlu godinu, a isto je bilo u planu i 2024. godine.

"Međutim, direktor Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka je odbio da potpiše Pismo o angažovanju na reviziji uz obrazloženje da Zavod za izgradnju „ne treba biti subjekt revizije Glavne službe za reviziju". Korespondencija između Zavoda za izgradnju i Glavne službe za reviziju se odvijala od 07. februara do 18.03.2024. godine, nakon čega se Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske obraća nadležnom Odboru za reviziju NSRS", navode iz Glavna služba za reviziju Republike Srpske.

Zašto kao većinski vlasnik niste insistirali da ZIBL omogući reviziju? Da li ste od direktora i Upravnog odbora ZIBL-a tražili da postupe po zahtjevu GSR JS? Pitanja su koje smo poslali na mejl gradske uprave Banjaluka i do zaključenja ovog priloga odgovor nismo dobili. Pravnici kažu da se u ZIBL-u pozivaju na kako oni smatraju, nedorečenosti u Zakonu o reviziji javnog sektora Srpske gdje između ostalog piše da je Glavna služba za reviziju ovlašćena za reviziju javnih ustanova, javnih i drugih preduzeća u kojima Republika ima direktni ili indirektni vlasnički udio. Priznaju da je slučaj ZIBL presedan.

"Nije se desilo da je bilo koje drugo javno preduzeće odbilo GSR JS i nije tačan argument da ZIBL nije javno preduzeće što se moglo čuti u javnosti, ZIBL jeste javno preduzeće i dokaz tome je činjenica da u ovoj sagi oko naplate parkinga upravo GU insistira da je ZIBL gradsko javno preduzeće i da ono treba da radi taj posao. Kako će raditi taj posao sutra kvalitetno ako odbija da se provjeri njegovo poslovanje", rekao je Milko Grmuša, pravnik.

Poređenja radi, banjalučki Vodovod je u vlasništvu grada 61% pa ga revizija redovno češlja. I ne samo to, već i sva druga lokalna preduzeća širom Republike Srpske kao i gradove i opštine. U dosadašnjih dvadeset i šest godine postojanja Glavne službe za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj, do februara 2024. i slučaja ZIBL nikad se nije dogodilo da neki subjekat kome je ova služba najavila provođenje revizije, istu odbije.